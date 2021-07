La hija de Rocío Carrasco pisó anoche el plató de ‘Supervivientes’ con el que, sin lugar a dudas, es el peinado más rompedor que le hemos visto.

Como cada miércoles por la noche, esta pasada madrugada Rocío Flores se sentaba en uno de los sillones del debate de Supervivientes para dar su opinión sobre esta nueva temporada del programa más salvaje de la televisión. Lo hacía, tal y como ya estamos acostumbrados, bajo las órdenes de Carlos Sobera, quien desde hace unos años se ha convertido en uno de los presentadores de este llamativo formato. En el plató también se encontraban, cómo no, exconcursantes del reality como Marta López, Palito Dominguín o Alexia Rivas; pero también colaboradoras asiduas como Carolina Sobe o Oriana Marzoli. Sin embargo, ninguna consiguió impactar tanto frente a las cámaras como la que fuera finalista de la pasada edición. Y es que Rocío Flores sorprendió a sus compañeros y a la audiencia con un peinado tan rompedor que no dejaba indiferente a nadie.

Estamos acostumbradas a verla con los looks boho más jipis y veraniegos, con los vestidos baby doll más adorables de la televisión y con las cazadoras y chaquetas perfecto más alucinantes. Sin embargo, la hija de Rocío Carrasco pocas veces ha conseguido conquistarnos tanto gracias a su cabello como lo hizo ayer gracias a su peinado. Un peinado rompedor (y muy favorecedor) que conseguía robarle el protagonismo al resto de comentaristas del plató.

Así es el peinado más rompedor de Rocío Flores

Se trata de un peinado sencillo pero extremadamente llamativo con el que Rocío Flores lograba despejar su rostro y presumir de pelazo. Un look creado por Alba Arance, hairstylist de Alberto Dugarte, su peluquería de confianza, y que consistía básicamente en recoger toda la parte delantera de su melena (flequillo incluido) y crear tres originales trenzas de raíz que convergían en el centro de su frente para acabar luciendo un pelo suelto y con ideales ondas surferas. Un peinado perfecto para estos meses de verano que, además de ser extremadamente favorecedor, resulta comodísimo para lucir en tus vacaciones. ¿El motivo? Con el calor estival, no hay nada mejor que llevar el pelo recogido y lucir un rostro despejado.

Rocío Flores no podía estar más encantada con su último peinado en el plató de Supervivientes. De hecho, se ha ido a dormir con él y ha decidido llevarlo también hoy viernes. Algo que no nos extraña lo más mínimo, pues se trata de un look tan cómodo y acertado que funciona de día y de noche a la perfección. ¡Queremos imitarlo ya!