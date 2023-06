Aunque no acostumbre a cambiar de look, Rocío Flores ha pasado por el salón de belleza para cambiar el color de su cabello y ahora está encantada con el resultado final

Con la llegada del bueno tiempo Rocío Flores tenía ganas de cambiar de look, y ahora que estamos a punto de comenzar el verano luce una preciosa melena llena de luz y vivacidad. Manteniendo el mismo estilo de siempre, aunque con alguna variación en el color, la hija de Antonio David Flores vuelve a recordarnos las mechas que arrasan entre las mujeres rubias. Con este giro en su imagen la joven comienza una nueva etapa.

Dijo la diseñadora Coco Chanel que cuando "una mujer se cambia el pelo, está a punto de cambiar su vida" y razón no le falta. El nuevo aspecto de Rocío refleja el momento de cambio y renovación en el que se encuentra. La 'influencer' está viviendo una fase de evolución y acaba de poner en marcha un proyecto empresarial.

Y es que, a pesar de los baches a los que ha tenido que enfrentarse en los últimos meses, como fue su veto en los programas de Telecinco, la hija de Rocío Carrasco sigue volcada en su trabajo como creadora de contenido en las redes sociales y se acaba de convertir en embajadora de Farmasi, una marca de productos de belleza y cuidado personal, que cuenta con artículos para el cuidado de la piel y del cabello, maquillaje y un largo etcétera.

Así, inaugura esta nueva etapa apostando por las mechas más deseadas entre las rubias: las 'babylights'. Son la mejor opción para iluminar la melena de forma natural. "Me hacía mucha falta un poco de luz en la cara, incluso me he cortado un poco las puntas", dice Rocío.

Mechas babylights: todas las claves del nuevo look de Rocío Flores

¿Qué son las mechas 'babylights' que lleva Rocío? Es un tipo de coloración, especialmente aconsejada en melenas rubias y castañas claras, a base de mechas muy finas que van de la raíz a las puntas y consiguen destellos de luz como si la melena hubiese sido aclarada por el sol. Al ser discretas, no se crea el 'efecto raíz', y no es necesario ir a la peluquería continuamente.

Se juega con tonos que son uno o dos más claros que el de la base. El resultado es muy natural y parece que realmente el pelo se ha aclarado por el sol consiguiendo el efecto sunkissed que tanto rejuvenece.

Rocío también lleva las mechas 'money piece' en los hechos delanteros, que le da un aspecto súper luminoso. Con estas mechas pone más intensidad mechones alrededor de la cara.