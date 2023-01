Trasnochar, el insomnio, el estrés y la vuelta al trabajo pueden hacer que nuestra piel se vea más apagada y cansada. Si tu piel ha perdido la luminosidad y quieres darle un chute de brillo natural y sin exceso de productos, tienes que atender a este artículo. Rocío Crusset nos ha dado su truco perfecto para darle a tu rostro un efecto «cara lavada» instantáneo en dos pasos muy sencillos. No te hará falta tirarte media hora maquillando tu rostro, prepárate para este sencillo tip para un «make up no make up» de libro.

La hija de Carlos Herrera y Mariló Montero se ha convertido en una gran influencer. No solo tiene ya una carrera en ciernes en el mundo de la moda como modelo y como diseñadora de joyas, sino que sus trucos y consejos siguen generando adeptas, ahora también en el mundo de la belleza. Hoy nos ha dado un truco para crear un efecto cara lavada con dos productos que cualquiera de vosotras tendréis en el neceser. La joven hace una mezcla en el dorso de su mano utilizando la crema protectora solar y una base de maquillaje cubriente y lo aplica en todo el rostro.

La diseñadora ha admitido que nunca usa la base directamente y su piel, porque le parece demasiado densa para su cutis. En verano suele ir con la cara lavada, pero en invierno, con la piel más pálida dice que nota mucho más sus imperfecciones, es por eso que usa esta mezcla más ligera y parecida a una bb cream que a una foundation tradicional.

Rocío Crusset combina su protector solar y su base de maquillaje favorita

El protector solar es un imprescindible que no podemos dejar de usar en todo el año, sobre todo para prevenir la aparición de arrugas, de lunares y manchas. La diseñadora utiliza habitualmente el protector solar de SkinCeuticals SPF 50 que tiene un precio de 47,95 euros. Esta crema, además de proteger, ayuda a mejorar la hiperpigmentación y a unificar el tono de la piel ya que contiene niacinamida. Es ideal para darle brillo y luminosidad a tu rostro y más si usas su truco. La base de maquillaje que utiliza la instagramer es la Beautiful Skin foundation de Charlotte Tilbury en el tono número 8, que tiene un precio de 38,40 euros y está formulada con ácido hialurónico que aporta hidratación y un efecto glowy a la piel.