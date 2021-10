Rocío Carrasco ha reaparecido este jueves en el desfile de Palomo Spain con un look de lo más atrevido y con la manicura favorita de las amantes de la belleza

Son contadas las ocasiones que hemos visto en un acto público a Rocío Carrasco. Alejada de la televisión (a pesar del estreno inmediato de su segunda docu-serie), la hija de Rocío Jurado ha reaparecido en el desfile de Palomo Spain, que ha tenido lugar en el Paseo del Prado este jueves en la tarde. Mostrando su apoyo al modisto, no se ha querido perder la presentación de su colección ‘Córdoba‘, ciudad donde estaba prevista su presentación, que no ha sido posible al no haber llegado a un acuerdo económico diseñador y Ayuntamiento. Para la ocasión, y demostrando que es fan de los diseños del modisto, ha elegido un look de lo más atrevido y cañero, su seña de identidad.

El burdeos es el color ideal para el otoño y Rocío Carrasco sabe cómo combinarlo con otros más atrevidos

Tal y como hemos dicho al comienzo de la noticia, ha elegido un llamativo look compuesto por pantalones rectos en verde lima, un jersey de cuello de cisne en amarillo y topos negros y una cazadora de cuero en burdeos. Un color que ha acaparado mucho protagonismo en su look. Si bien es cierto que lo más llamativo son los colores vibrantes del jersey y del pantalón, que nos evoca a los años noventa, el burdeos es un tono que aparece en diferentes pinceladas y que es, sin lugar a dudas, el color del otoño.

Además de la cazadora de cuero, que está de rabiosa tendencia, también ha elegido una manicura en este tono. Y es que el burdeos es uno de los colores favoritos por las amantes de la belleza y el más pedido en los centros de belleza cuando vamos a hacernos la manicura. Una manicura impecable que no nos puede gustar más y que la veremos tanto en rostros famosos como por las calles del país. Y es que este tono nos lleva directamente a los meses otoñales, a las hojas caídas, a las tardes más cortas, a un café calentito con una manta envolvente y a las puestas de sol en tonos anaranjados que tanto nos gustan.

¿Dónde más veremos el burdeos? te lo contamos

Rocío Carrasco nos ha dado algunas claves con su look. Además de piezas de cuero como su chaqueta o una impecable manicura, también podemos verlo en los labios. Es otro de los básicos del otoño. Los labiales en burdeos, rojizos y tonos tierra ganan protagonismo durante estos meses más frescos. Sin lugar a dudas, debes incorporar el burdeos tanto en tu rutina beauty como en tus estilismos. Te mostramos al detalle el último look de Rocío Carrasco con el que nos ha sorprendido.