El aumento de labios es uno de los tratamientos más demandados en medicina estética. Y es que tener unos labios carnosos, equilibrados y llenos de jugosidad es la cuenta pendiente de muchas mujeres. Pero ojo, porque lo más importante es no caer en los extremos para no acabar teniendo contratiempos. Y no es ninguna tontería, porque varias de nuestras famosas ya han confesado los problemas que han tenido debido a la infiltración de ácido hialurónico.

La novia de Kiko Matamoros, Marta López Álamo, fue una de las primeras en reconocer que se había tenido que quitar esta sustancia porque el resultado no había sido el deseado. También la influencer Teresa Bass tuvo que perfeccionar su retoque, y ahora ha sido Oriana Marzoli la última en someterse a un tratamiento para arreglar sus labios, ya que el ácido hialurónico había migrado y se le habían formado pequeños bultos.

Oriana Marzoli se somete a un tratamiento para arreglar sus labios

Oriana Marzoli es una mujer muy perfeccionista. Tanto es así que para conseguir el resultado que siempre había deseando en sus pechos ha tenido que pasar por quirófano tres veces. Pero ahora, que por fin ha logrado el tamaño y la forma deseada en su busto, le ha surgido un nuevo problema: sus labios.

Con el paso de los años la exconcursante de Supervivientes ha ido aumentando más y más sus labios y parecía que estaba contenta, dado que no sufría el temido ‘efecto pato’ que tanto tratan de evitar las personas que se infiltran ácido en la zona. Sin embargo, el aumento de labios también puede provocar otros inconvenientes, como la formación de bultitos o grumos, y eso es lo que le ha pasado a la ex novia de Iván González.

Por suerte, para solucionarlo hay una fórmula casi mágica: la hialuronidasa. Se trata de una encima que produce una rotura de las moléculas de ácido hialurónico infiltrado y esto, a su vez, facilita la rápida reabsorción del producto. Las infiltraciones con esta sustancia son tan efectivas que se puede apreciar la disminución de la inflamación durante el mismo procedimiento, aunque el efecto definitivo se valora pasado unos días después de la aplicación.

El antes y el después de su boca

Oriana Marzoli ha querido mostrar a todos sus seguidores de Instagram la transformación de sus labios y ha colgado en su cuenta varios vídeos durante el procedimiento y también con el resultado final, ya que después decidió volver a ponerse ácido hialurónico para lograr una boca perfecta. Lo cierto es que se aprecia una gran diferencia y tras el arreglo la influencer ya puede disfrutar de unos labios extremadamente gruesos, como a ella le gustan, pero sin ningún tipo de irregularidad.