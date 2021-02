Gloria Camila ha confesado que no se ha realizado ningún retoque estético pero sí que pensó hacerse una bichectomía: ¿qué es esto?

Gloria Camila Ortega ha querido acercarse a sus seguidores aceptando el reto de ‘preguntas y respuestas‘ a través de su perfil de Instagram. Son muchos los internautas que quieren conocer sus secretos de belleza y le han preguntado por los retoques a los que se ha sometido, concretamente si se ha infiltrado ácido hialurónico en los labios. La actriz ha revelado que no, que no se ha sometido a ningún retoque estético pero sí que pasó por su cabeza someterse a una bichectomía, una intervención que finalmente no se realizó, tal y como ella mismo ha desvelado. Pero, ¿de qué trata este retoque? La bichectomía se ha convertido, a día de hoy, el método favorito de las famosas que quieren deshacerse de esos kilos ópticos del rostro.

La bichectomía es el retoque favorito de las celebrities

Esta intervención, que se ha convertido en la favorita de las famosas, además es de carácter ambulatorio, rápida (45 minutos) y sin cicatrices visibles. A través de una mini incisión dentro de la boca (un centímetro de largo), la grasa se extrae suavemente bajo un anestésico local. “La sencillez de la técnica permite que el paciente recobre su vida social y laboral de forma inmediata” explica el Dr. Álvaro Sada, cirujano y director del Área Maxilofacial en Instituto Profesor Sada.

La grasa facial es un tipo de grasa rebelde, por mucho que hagamos dieta o ejercicio sigue estando ahí. Las bolas de Bichat no hacen justicia a nuestra imagen. De hecho, cuando las extraemos suelen tener el volumen de una pelota de golf, un tamaño que sigue sorprendiendo a los pacientes y por el que los resultados son tan visibles”, añade el experto.

El experto nos revela cómo es el postoperatorio

Apenas podemos hablar de postoperatorio, los puntos de sutura son internos y se caen solos a los pocos días. Tan solo será necesario aplicar hielo en el área de las mejillas para evitar la inflamación de la zona. Si que es cierto que durante la primera semana aconsejan llevar a cabo una dieta blanda y procurar no realizar ejercicio físico. ¿Pero todos tenemos bolas de Bichat? Así es, estas se encuentran en todas las personas y a diferencia de lo que se cree, no necesariamente están asociadas con el peso corporal, es más, su tamaño suele ser causado por la genética. Entonces ante una bichetomía, ¿todos somos aptos? La intervención tiene como paciente ideal, aquellos hombres y mujeres que presenten una redondez excesiva del rostro o un reborde mandibular no definido.

Esto es lo que se conseguirá con este retoque estético

La mejora de los rasgos faciales es un hecho, el rostro sea se estiliza mejorando su aspecto estético y la armonía facial del conjunto Pasado el primer mes tras la intervención, podremos observar los resultados definitivos, concluye el Dr. Sada.