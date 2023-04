La máscara de pestañas marrón ha llegado para darte el look más natural que te quitará años de encima.

Ya llevamos tiempo diciendo que la tendencia más fuerte en el mundo de la belleza es la naturalidad. La industria busca que saquemos a relucir nuestra belleza natural. Es por eso que las firmas de cosmética han seguido la estela de esta premisa hasta sacar a relucir una nueva tendencia en maquillaje: la máscara de pestañas marrón (o en colores naturales) para el día a día.

Esta tendencia ha ido ganando fuerza a través de las redes sociales. En ellas, muchas mujeres ya cuentan su experiencia utilizando una máscara de pestañas (generalmente en color marrón) para el día a día mientras dejan la clásica máscara de pestañas en color negro para los fines de semana u ocasiones en los que busques una mirada más dramática.

Esta tendencia nos parece perfecta para el verano y para dar un paso más en ese 'clean look' o 'no make up' que busca imitar nuestro rostro sin maquillaje mientras seguimos estando perfectas. Con esta nueva tendencia de pestañas podrás lucir unas pestañas largas y definidas sin esfuerzo. Además, estarán absolutamente integradas en con el resto de tu maquillaje. Todo el mundo a tu entorno pensará que tienes la cara lavada.

La mascara de pestañas marrón le dará un toque muy natural y juvenil a tu mirada

Estas máscaras de pestañas pueden ser también una buena opción para el día a día. Especialmente si no quieres tener que preocuparte por un look muy elaborado para ir al trabajo y quieres un estilo natural o buscas un aspecto más juvenil. Sin embargo, es importante recordar que la belleza es muy subjetiva y que cada mujer tiene su propio estilo y preferencias en cuanto a la forma de maquillarse.

Es interesante ver cómo las redes sociales han influido en la forma en que las mujeres utilizan el maquillaje. En ellas van creado nuevas tendencias, como la de las máscaras de pestañas en tonos más suaves.

Aunque, a su vez existe también una tendencia dispar y más colorida. La tendencia de las mascaras de pestañas de colores. Con ella podemos encontrar desde los tonos más naturales como los más fantasía para un look más elaborado con tonos como azul, verde o morado.

En esta galería encontrarás nuestra selección de máscaras de pestañas marrones con diferentes opciones para todos los bolsillos.