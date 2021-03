¿Aún no sabes qué regalarle a tu padre el próximo 19 de marzo? ¡No te preocupes! Hemos hecho una selección con los 8 mejores regalos con los que acertar

Este viernes 19 de marzo se celebra el Día del Padre y seguramente tengas la cabeza a mil cosas y todavía no hayas caído en comprar un regalo para celebrar el día junto a tu progenitor. Amante del deporte, gourmet, presumido, tecnológico… No importa como sea tu padre porque tenemos un regalo para todos. No te pierdas nuestra selección de regalos con los que acertarás. Aunque sabemos que este ha sido un año muy difícil por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus y que son muchos padres e hijos los que vivirán este día separados, no te olvides en que puedes enviar un regalo para sacarle una sonrisa al hombre más especial que tendrás en tu vida.

La selección de regalos con los que arrasar en este día

Este año, las restricciones de movilidad por la pandemia no nos permitirán visitar a nuestros padres en un día tan señalado como es el Día del Padre. A pesar de esto, no hay nada como tener un detalle en la distancia con él, aunque sabemos que lo que más quiere ahora mismo es poder abrazarte. Este año más que nunca debemos cuidar a nuestros seres querido y ¿por qué no darle ese capricho que lleva tanto tiempo queriendo pero que todavía no ha dado el paso de comprar?

Adelántate a sus deseos y compra algunas de las cosas que sabes que le gustarán. Este año, haz que el Día del padre sea de lo más especial sorprendiéndole con un regalo que le llegue a casa en forma de zapatillas deportivas, la tablet más novedosa del mercado o su perfume favorito. Aunque todos los días hay que cuidar a nuestro progenitor, este viernes mímalo más que nunca y hazte con algunos de los regalos que te proponemos a continuación. ¡No te pierdas nuestra selección!