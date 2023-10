Llega esa cena con amigos donde el picoteo es importante. Por fortuna, hay muchos aperitivos saludables que no destrozan nuestra dieta y son ideales para perder peso. Hemos recopilado uno de los mejores gracias a Makoke. Pero no se acaba aquí, porque también lo puedes tomar a media mañana o media tarde para no engordar y no dejar de disfrutar nunca. Hummus, brochetas, crudités... no tienes que renunciar a comer rico y saludable.

Recuerda que la moderación es clave, incluso cuando se trata de picotear alimentos saludables. Controla las porciones y evita el exceso de calorías vacías. Además, escoge opciones bajas en azúcar y grasas saturadas para mantener tu picoteo lo más saludable posible.

El picoteo sano y saludable de Makoke es antiedad: hummus con crudités

No debemos olvidar que hay que tener cuidado, y procurar seguir una dieta no siempre es sinónimo de unos hábitos saludables. Precisamente, esta idea la sigue Makoke, y es que ella siempre lleva un estilo de vida sano, pero sin restricciones y comiendo de todo. Además de ser una de las famosas más destacas en lo que alimentación equilibrada se refiere, en la búsqueda de la perfección su objetivo es estar lo más en forma posible. Por eso, para matar la ansiedad recurre a este picoteo sano a base de apio, zanahoria y humus. Esta idea le va genial para disminuir la sensación de hambre y sentirse saciada. Las crudités son alimentos en crudo, normlamente vegetales, hortalizas o verduras, acompañadas de salsas, vinagretas, cremas o dips para untar y mojar.

Además uno de los alimentos de su picoteo es anti-aging. Ese trata del apio. Unos 100 g de apio contienen 19 mg de apigenina, un flavonoide natural con propiedades para desintoxicar los desechos celulares y con beneficios antioxidantes. Ya sabrás que el estrés oxidativo es un factor que contribuye al envejecimiento de la piel, y los antioxidantes pueden ayudar a reducir este daño. Además el apio es principalmente agua, lo que ayuda a mantener la piel hidratada que es esencial para mantener una piel sana y joven. Por otro lado, este alimento contiene silicio, que es un mineral que se cree que es importante para la producción de colágeno en la piel que es clave para la elasticidad y firmeza de la piel.

Sin embargo, es importante recordar que no hay un solo alimento o ingrediente milagroso que pueda evitar por completo el envejecimiento. La clave para mantener una piel sana y con una apariencia joven es llevar un estilo de vida saludable en general, que incluye una dieta equilibrada, hidratación adecuada, protección solar, ejercicio regular y cuidados de la piel adecuados. El apio puede ser una parte de esa dieta equilibrada, pero no es un "elixir antiedad" por sí solo.

Otras opciones de picoteo saludable

La adopción de un estilo de vida saludable puede tener un impacto significativo en la longevidad y en la calidad de vida. Numerosos estudios científicos respaldan la idea de que llevar un estilo de vida saludable puede ayudar a prolongar la vida. Aquí hay algunas formas en las que una vida sana puede contribuir a una vida más larga:

Frutas frescas: Las frutas frescas, como manzanas, peras, uvas, fresas, rodajas de naranja o plátano, son una opción deliciosa y saludable. Combínalas con yogur bajo en grasa o mantequilla de nueces para darles un toque de proteínas. Frutos secos: Los frutos secos, como almendras, nueces y anacardos, son una buena fuente de grasas saludables y proteínas. Pero recuerda que son calorías densas, así que consume porciones moderadas. Huevo duro: Los huevos duros son ricos en proteínas y pueden ser una excelente opción de picoteo. Agrégales una pizca de sal y pimienta si lo deseas. Yogur bajo en grasa: El yogur bajo en grasa o yogurt griego es una buena fuente de proteínas y probióticos. Agrega frutas frescas o frutos secos para darle sabor y textura. Batidos o smoothies: Mezcla frutas con yogur, leche baja en grasa o leche de almendras para hacer un batido saludable. Agrega un poco de espinacas o kale para obtener nutrientes adicionales.