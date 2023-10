Después de todos los excesos del verano comienza una nueva estación del año llena de metas y objetivos por cumplir, entre los cuales suele estar el de llevar una vida más saludable. Podemos empezar por hacerlo en la cocina. Por eso, no debemos pasar por alto las recetas sanas de nuestras famosas más preciadas. Porque sus platos nos sirven de guía y, esta vez, Irene Rosales nos recuerda cómo debemos hacer las ensaladas para que sea nutritivas, ya que muchas veces pecamos de hacerlas escasas de nutrientes. Por ello en este post vamos a dar algunas claves acerca de alimentos que no deben faltar en una buena ensalada para que sea equilibrada.

Aunque parezca atípico comer ensaladas en estos meses calurosos, la teoría dice que es una opción maravillosa para nutrirnos de manera rápida, sana y, sobre todo, deliciosa. En otoño no podemos decir que no a un buen plato de cocido, pero cuando se trata de bajar de peso y comer ligero, no hay nada como una ensalada como esta.

La receta de Irene tiene una gran ventaja: se hace en menos de cinco minutos y con solo cinco ingredientes. Si hablamos de ensaladas seguro que nos viene a la cabeza la típica de lechuga, tomate y poco más… Sin embargo, son muchas las opciones que tenemos para no aburrirnos. Simplemente es necesario echarle un poco de imaginación y ganar de innovar y tendremos un plato rico y sano en poco tiempo.

¿Lo mejor de la ensalada de Irene? Además es un plato ideal para llevártelo a la oficina o tomarlo en cualquier lugar, a cualquier hora del día. Lo mejor de todo es que tiene un ingrediente principal que está muy de moda y es uno de los mejores para no subir de peso: el aguacate.

La ensalada (sin lechuga) de Irene Rosales está llega de beneficios

Si tu objetivo es perder peso, no hay recetas mágicas, o bien reduces lo que comes (la ingesta calórica) o bien quemas calorías haciendo deporte. En lo que se refiere a nuestra alimentación, con hábitos saludables y comida real, podemos llegar a mantener un peso saludable y sin sufrir ansiedad. Como demostración de un plato ligero y bastante completo, hemos fichado la ensalada sin lechuga de Irene Rosales.

Los principales ingredientes de su ensalada favorita son: tomates Cherry, queso mozzarella, aguacate, atún y aceitunas negras. Un combo que que no tiene muchas calorías y está llena de beneficios saludables. Por ejemplo, el aguacate es rico en fibra y ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso y el corazón, es bajo en colesterol y triglicéridos, y es una fuente de energía y de nutrientes necesario para tener un organismo sano. Y ojo, porque es súper saciante y reduce en un 40% el deseo de picar algo en las horas siguientes.

Por supuesto que en una ensalada no puede faltar una buena base que suele ser de verduras crudas entre las que podemos destacar las lechuga. Sin embargo, aunque la lechuga es fuente de fibra, vitaminas y minerales, como la vitamina K, el ácido fólico y el hierro, suele ser un aliento difícil de digerir para algunas personas, lo que puede provocar hinchazón o gases. Esto sucede porque es muy rica en celulosa, una fibra vegetal que el aparato digestivo no puede descomponer al 100 por 100. Puedes cambiar la lechuga por recula o espinacas.

A la ensalada de Irene Rosales no le falta la proteína

Hay tres macronutrientes: proteínas, grasas e hidratos de carbono. Sin embargo, las proteínas son las cargadas de darnos energía, crea anticuerpos o regula nuestra masa muscular, entre otras cosas. Se encuentra en prácticamente todo el cuerpo (músculos, huesos, piel, cabello…), y en muchos alimentos. Son tan importantes en nuestra alimentación que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la cantidad diaria recomendada es de 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo si no alcanzamos los limites? Una dieta baja en proteínas da lugar a la aparición de enfermedades cardíacas, respiratorias así como de diabetes.

Dentro de la ensalada de Irene, podemos ver las proteínas en el atún. También en la mozzarella, que un queso fresco que destaca por su gran contenido en proteínas. La nuera de Isabel Pantoja también podría haber añadido un huevo cocido o un filete de pollo, ya que así conseguiría no engordar y aportar al cuerpo una buena cantidad de proteínas.

En resumen, si queremos vernos estilizadas no hay milagros, pero sí recetas para controlar los kilos sin tener que pasar hambre. A la vista está que la andaluza es una mujer con un cuerpo envidiable. De hecho, está muy pendiente de cuidar al milímetro su estilo de vida y, actualmente, también hace deporte.