En los últimos tiempos, la industria de la belleza (entre otros muchos, incluyendo la alimentación) ha estado experimentando un cambio claro, cada vez más mujeres están buscando productos de belleza que sean seguros, saludables y sostenibles para su piel y el medio ambiente. Este movimiento se conoce como belleza limpia o Clean Beauty. Ha surgido como una respuesta a las preocupaciones sobre los ingredientes sintéticos y químicos que podemos encontrar en los productos de belleza convencionales.

La belleza limpia se refiere a productos de belleza que están formulados íntegramente con ingredientes naturales y orgánicos, y que se fabrican sin productos químicos (o elaborados) nocivos. Estos productos son considerados más seguros y saludables para la piel, y son menos dañinos para el medio ambiente. El concepto de belleza limpia se ha desarrollado a lo largo de estas últimas décadas, y ha sido impulsado por una serie de factores clave como el impacto que los productos químicos y sintéticos pueden tener en la salud. Muchos estudios han demostrado que algunos ingredientes utilizados en productos de belleza convencionales pueden ser perjudiciales para la salud, y pueden incluso estar relacionados con enfermedades o problemas hormonales.

La belleza limpia busca crear productos con ingredientes naturales

La belleza limpia se ha convertido en una tendencia cada vez más popular en la industria de la belleza. Muchas marcas han comenzado a desarrollar productos que se ajusten a esta definición. Estas marcas utilizan ingredientes naturales y orgánicos en sus productos, y se aseguran de que no haya ingredientes dañinos en sus fórmulas. Además, muchas de estas marcas utilizan envases sostenibles y buscan reducir su impacto ambiental en todo momento.

A pesar de que la belleza limpia es una tendencia 'relativamente' nueva, tiene raíces bastante profundas en la historia de la cosmética y la belleza. Durante siglos, las mujeres han utilizado ingredientes naturales y orgánicos para cuidar su piel y mantenerse bellas. Antes del advenimiento de los productos químicos y sintéticos, las mujeres utilizaban ingredientes como aceites esenciales, hierbas y flores para cuidar su piel. Pero allá por la década de 1960 hubo una revolución en la industria de la belleza y se comenzó a utilizar cada vez más productos químicos y sintéticos en sus fórmulaciones. Estos productos eran más baratos y más fáciles de producir en masa, lo que los hacía más accesibles para el consumidor medio. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir preocupaciones sobre la seguridad de estos productos y su impacto en el medio ambiente.

Las famosas ya están abrazando esta tendencia y siendo más conscientes de los ingredientes

Muchas famosas están abogando por esta nueva vía de belleza y las marcas están escuchando produciendo cada vez más productos libres de químicos o productos de dudoso beneficio en nuestro organismo. Una de ellas es la actriz Ashley Tisdale quien comparte en sus redes sociales rutinas con sus productos 100% de belleza limpia.

Sin embargo, hay que tener claro que este concepto aún no tiene una definición exacta por lo que no hay que dejarse engañar por la publicidad que nos dice qué es o qué no es belleza limpia. Fijate en los ingredientes y piensa que no todos los compuestos químicos son malos ni todos los productos naturales son buenos. Por suerte, en Europa tenemos un gran control sobre los productos de cosmética. Por este motivo es poco probable que un producto cosmético sea dañino para tu salud.

Aún así, estamos contentas con esta nueva vía en el muno de la belleza. Siempre está bien que las marcas intenten producir cada vez productos más naturales y sostenibles.

¿Ya has comenzado a utilizar productos de belleza limpia?