Cada vez vemos más cerca el verano, y eso significa que la afluencia en los gimnasios se triplica. Queremos perder unos kilitos, pero también tonificar y reafirmar nuestra figura en tiempo récord. Sin embargo, aunque estemos en plena ‘operación bikini' y tratemos de adelgazar, no debemos olvidar que evitar comer después de entrenar es un gran error. ¿El motivo? Se vacían las reservas de energía, por lo que nuestro organismo necesita restaurarlas para poder recuperarse y apoyar el tan deseado crecimiento muscular.

Lo ideal es comer algo unos 30 minutos después de hacer deporte. Pero ojo, porque no vale elegir cualquier cosa. Probablemente llegues a casa después de entrenar y quieras comerte todo lo que hay en la nevera, pero no darle el combustible adecuado al cuerpo después de un entrenamiento puede sabotear todos tus esfuerzos de perder peso. Entonces... ¿Qué comidas postentreno están permitidas? ¡Muchas! Y entre ellas te va a encantar la opción de Amelia Bono, ya que es saciante, deliciosa y muy fácil de preparar. ¡Toma nota!

Amelia Bono nos descubre su receta favorita para después de hacer ejercicio

La influencer puede presumir de un cuerpazo definido, fuerte y con prácticamente cero materia grasa. Pero, aunque cuenta con una buena genética, lo cierto es que Amelia Bono también se lo curra, y mucho. La constancia y el esfuerzo son clave para ella, ya que no falla a su cita diaria con el running, una disciplina que disfruta al máximo y le llena de energía. Pero además, también va al gimnasio varios días por semana, para hacer pesas y trabajar zonas del cuerpo en particular. Eso sí, nada más llegar a casa no duda en reponer fuerzas con una comida postentreno perfecta.

En concreto con un bol lleno de proteína y carbohidratos. ¿Qué incluye exactamente? ¡De todo! Avena integral, quinoa, nueces, semillas de chía, canela y leche de avena sin gluten.

Esta elección de Amelia Bono después de hacer ejercicio no está hecha al azar. Lo cierto es que este bol tiene muchos beneficios saludables y es un buen aliado para mantener la báscula bajo control. En primer lugar la avena logra reducir el colesterol, aporta un extra de energía, regula los niveles de azúcar y sacia durante horas y horas. Por su parte, la quinoa contiene un alto aporte de proteínas y de ácidos grasos Omega 6 y 3, así como un alto contenido en fibra, lo que significa que está muy recomendada para quienes buscan bajar de peso y también para los deportistas.

¿Las nueces? Son ricas en fibra, lo que las convierte en una opción ideal para la digestión y el control del apetito. Pero recuerda siempre: la fibra se encuentra en la cáscara, por lo que es importante consumir las nueces al natural para obtener los máximos beneficios. Respecto a las semillas de chía son fuente de Omega 3, antioxidantes, vitaminas, minerales... Y no solo eso, está demostrado que su consumo regular contribuye a la pérdida moderada de peso y a una reducción de circunferencia de cintura.

Por último la canela es capaz de inhibir algunas enzimas, evitando así los picos de insulina después de comer. Esto permite mantener los niveles de glucosa estables, lo que ayuda a controlar el hambre. ¿Necesitas más motivos para probar ya la comida postentreno de Amelia Bono?