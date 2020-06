Ana Boyer es una de las mujeres que más cuida su rostro. Tiene a su madre, Isabel Preysler, como la mejor consejera en cuestiones de belleza. Por este motivo, Boyer presta mucha atención a los cuidados de su piel, sobre todo a la limpieza e hidratación. Dos gestos básicos que son imprescindibles para tener una piel sin imperfecciones, luminosa, repleta de vitalidad y completamente hidratada y nutrida. Durante todo el año hay que prestar atención y no olvidar hacer cualquiera de los dos gestos que hemos dicho anteriormente. Pero, en verano nos enfrentamos a un nuevo problema: la intensidad de los rayos solares sobre nuestra piel.

Ana Boyer incorpora a su rutina de belleza su protector solar favorito

Por este motivo, es imprescindible aplicar protector solar en el rostro antes de salir de casa e ir renovando la protección cada dos horas. Aunque estemos fuera de casa, añádelo en tu neceser y que no falte en tu bolso. Al igual que el resto de humanos, Ana Boyer también protege el rostro del sol. Aunque ahora, con aquellas dificultades para acudir a las playas, lo ideal es apostar por aquellas cremas que sean perfectas para aquellos terrenos urbanos. Si vas a quedar para tomar una cervecita en una terraza o sales a caminar cerca de casa, la hija de Preysler te muestra la crema que mejor te sienta y en la que ella confía.

Se trata de Fusion Water Urban, de Isdin, que tiene un precio aproximado de 24,95 euros. Este es un fotoprotector facial de fase acuosa y textura ultraligera que protege la piel del daño oxidativo inducido por la polución urbana y ofrece una protección reforzada frente a UVA y Luz Azul; la defensa perfecta para combatir el fotoenvejecimiento. Además, también proporciona una mejora en los signos de fatiga de la piel aportándole luminosidad y aspecto saludable. Un protector todoterreno con el que conseguirás tener una piel perfecta y protegida.

Un protector solar apto para todo tipo de piel

Tal y como cita la propia marca, este producto ha sido creado «para integrarse en la rutina de belleza diaria, como último paso del cuidado de la piel, siendo una base ideal de maquillaje». Este protector solar tiene una textura ultraligera y no deja residuo en la piel, además su formulación es oil free y no comedogénico. ¿Lo mejor? Apto para todo tipo de piel, incluida la piel atópica.

La importancia de la crema solar: el antienvejecimiento perfecto

Ahora que hemos estado un tiempo encerrados en casa y sin recibir radiación solar, hay que extremar más los cuidados de nuestra piel. Ten en cuenta que hay que utilizar las cremas solares en el rostro y en las zonas expuestas al sol durante todo el año, incluso los días más nublados. Pero si es importante a lo largo de todo el año, todavía más en esta época del año. Además, muchos de los expertos coinciden en que los protectores solares son la mejor crema antiedad que existe, por eso es tan importante su aplicación. Hay dermatólogos van aún más lejos y que afirman que si usamos protección a diario ya tendremos hecho el 80 % de lo que está en nuestra mano para evitar el envejecimiento de la piel. Ten en cuenta que la exposición a los rayos uva y uvb sin protección podría no solo producirte antiestéticas y dolorosas quemaduras, sino favorecer el envejecimiento prematuro y provocar cánceres de piel.

Una de las preguntas que más os hacéis es si podéis utilizar la crema solar del rostro también para el cuerpo y viceversa. Y lo cierto es que no. Solo cuando no te quede más remedio. Y es que la cara tiene sus propias características, siendo mucho más sensible que la del resto del cuerpo, además de estar completamente expuesta al sol y al resto de inclemencias meteorológicas.