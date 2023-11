A partir de los 30 años, las uñas se vuelven más frágiles y débiles. ¿Las causas comunes? Varias. En primer lugar la falta de nutrientes y vitaminas. Y es que una dieta poco equilibrada suele ser el motivo más habitual a la pregunta de por qué las uñas están blandas y se rompen fácilmente. Aunque también el estrés puede pasar factura, ya que los nervios en exceso hacen que la cantidad de nutrientes que llegan a las células que fabrican la queratina de las uñas sea menor que en condiciones normales.

Pero ojo, porque el abuso (o el mal uso) de ciertos productos también puede estar detrás de las uñas débiles y estriadas. Hay que tener cuidado con los cosméticos muy agresivos que provocan sequedad. Y no hay que olvidarse de los productos de limpieza para el hogar: detergentes, jabones, lejías, etc. Manipularlos sin guantes puede acabar haciendo daño a las uñas y provocar que pierdan su color y brillo natural. Pero tranquila, la buena noticia es que si tus uñas no lucen como te gustaría hay solución. Y es que cambiando algunos sencillos hábitos e introduciendo en tu rutina diaria un buen endurecedor, puedes conseguir resultados en poco muy tiempo. Además, ahora estamos de suerte, porque Sandra Gago acaba de desvelarnos cuál es su producto imprescindible para presumir de uñas fuertes y bonitas. Atenta...

Sandra Gago desvela cuál es su cosmético estrella para cuidar sus uñas y cutículas

Si estás decidida a cuidar tus uñas de una vez por todas, comienza a comer mejor, bebe mucha agua, y apuesta por cosméticos específicos infalibles. Uno de ellos sin duda debe ser un fortalecedor, un aliado imprescindible que es capaz de mejorar visiblemente la salud y apariencia de las uñas a la vez que previene problemas como grietas, roturas, cutículas secas, escamas... En concreto el que utiliza la mujer de Feliciano López es ISDIN Si-Nails.

De acabado invisible y fácil aplicación, este producto hidrata y ayuda a mejorar la calidad y el aspecto de las uñas, favoreciendo su crecimiento y su resistencia. ¿Lo mejor? Sus resultados, tal y como ha revelado la modelo, pueden apreciarse en tan solo 14 días.

Gracias a su combinación de ingredientes activos, este endurecedor promueve el crecimiento de la uña y aumenta su resistencia, ayudando a evitar su rotura a la vez que favorece su remineralización y reestructuración. Además, ISDIN Si-Nails también incluye ácido hialurónico catiónico, que potencia la hidratación de las cutículas.

¿Cómo hay que usarlo? Basta con aplicar su pincel todos los días sobre las uñas limpias y secas. Solo hay que pasar la brocha humedecida por todo el borde de la uña y cutícula con movimientos verticales de adentro hacia afuera, cubriendo bien la superficie. ¡Listo! ¿El precio de este endurecedor? 25,10 euros.