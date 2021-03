Después de tantos meses tapadas ha llegado el momento de enseñar pierna. Te descubrimos cómo conseguir que luzcan radiantes tras el invierno

Los primeros y ansiados rayos de sol ya han llegado, estamos deseando destaparnos, lucir piel, y especialmente quitarnos de encima las medias que hemos llevado durante todo el invierno. Pero es en este preciso momento cuando se nos plantea el gran dilema. ¿Después de tantos meses tapadas tenemos las piernas en perfecto estado de revista? Si somos sinceras en este tiempo las hemos descuidado un poquito más de la cuenta, porque las medias, los pantalones y las botas nos han permitido cierta «dejadez» que no puede prolongarse ni un minuto más. Y para eso te damos la solución con el producto estrella que ha enamorado a royals y celebrities para lucir unas piernas 10.

Esas piernas perfectas no las vas a poder conseguir sin dos pasos esenciales: exfoliar e hidratar, eliminando así las células muertas y dando jugosidad y brillo a la piel. Entre las mascarillas exfoliantes hay que saber elegir la adecuada. No podemos utilizar el mismo producto que para el rostro porque cada zona tiene necesidades diferentes y, por tanto, los ingredientes y principios activos no son los mismos.

Si hace ya tiempo que conocemos las bondades de las medias invisibles, el maquillaje corporal con efecto media, que utilizan desde la reina Letizia a Paula Echevarría pasando por María Patiño, ahora es la mascarilla exfoliante Scrub & Mask Medias Invisibles de Ikons Gallery la que también se ha convertido en el producto imprescindible.

Este exfoliante está especialmente formulado para piernas dejando un efecto “piel de seda” gracias a ingredientes que ayudan a calmar las extremidades, drenarlas y reafirmarlas, rejuveneciendo la piel.

Cómo utilizar el producto para exfoliar las piernas

El exfoliante para piernas se aplica en la ducha, mediante movimientos ascendentes. Mientras aprovechas el tiempo en el que lo dejas actuar (unos minutos) puedes lavarte el cabello o limpiar la piel del rostro. También puedes aplicar el Scrub & Mask por todo el cuerpo. Después, aclara con la ducha.

Notarás la piel más lisa y preparada para recibir los tratamientos posteriores desde la primera aplicación.

El masaje con este exfoliante corporal natural, a su vez, te ayudará a mejorar la circulación y su efecto previene la celulitis.

La alimentación y ejercicio, también son claves para el cuidado de tus piernas

También hay otros puntos claves que nos ayudan a mantener la piel radiante y perfecta.

Procura cuidar tu alimentación. Come alimentos que contengan Omega 3, vitamina C y potasio (presente en los plátanos), te ayudarán a mejorar la circulación y evitarán los calambres. También es importante evitar el exceso de sal, ya que provoca retención de líquidos.

La flacidez en la cara interna de los muslos es otra de nuestras preocupaciones. Prueba este ejercicio en casa 4 veces por semana: tumbada de lado flexiona la pierna que quede arriba agarrándola con la mano. La pierna de abajo debe estar completamente estirada y bien alineada Desde ahí dibuja círculos con esa pierna estirada sintiendo el esfuerzo de la cara interna del muslo. Repite 3 series de 20 segundos con cada lado.

Y hazte masajes

Aplica los geles o cremas anticelulíticas siempre con masajes fuertes y ascendentes, de abajo arriba y de dentro hacia afuera. Aunque no hacen milagros, debes ser muy constante. Entre sus activos no puede faltar la cafeína (el principio lipolítico de referencia), que posee un potente efecto drenante, y el extracto de algas, que evita que se acumule la grasa en zonas localizadas.