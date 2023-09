La piel no tiene las mismas necesidades en todas las etapas de la vida. ¿Sabes cuáles son los ingredientes que deberías incluir en tu rutina a partir de los 50? Hablamos con una experta para analizar qué principios activos no deberían faltar en tu ritual de cuidados.

Con el paso de los años la piel se afina y tienda a deshidratarse, marcándose así más las arrugas y presentando falta de densidad y firmeza. ¿Qué ingredientes son los más indicados para incluir en la rutina cosmética de las pieles maduras? ¿Debería exfoliarse la piel? ¿Qué factores deberíamos tener en cuenta en el cuidado de la piel? Una experta cosmetóloga aclara todas las dudas.

¿Qué es una piel madura?

Podríamos hablar de mujeres que han rebasado la barrera de los 40 o 50 años pero no hay una edad estipulada para hablar de pieles maduras ya que las pieles, como cada mujer, son muy distintas. Se suele usar como indicador la menopausia pero, realmente, las necesidades de cada piel son distintas a cualquier edad, aunque sí que tienen en común que el paso de los años las afina y resta densidad.

Esther Moreno, cosmetóloga, facialista y fundadora de EM Studio cuenta a Semana que “solemos asociar las pieles maduras con ciertas edades y, aunque en algunos casos es así, no siempre tiene que darse esa premisa. No todas las pieles maduran igual y no todas las pieles son maduras a partir de los 40, los 50 o los 60 años. Sí que es cierto que con el paso del tiempo hay biorritmos que se ralentizan pero no en una edad concreta. Depende de si la persona ha cuidado su piel a lo largo de los años con una correcta rutina facial, si ha tenido una enfermedad, una menopausia precoz… no puede catalogarse la piel por edad, no todas las mujeres tienen la misma genética, las mismas necesidades, estilo de vida o se han expuesto al mismo exposoma (agresiones externas)”.

Factores que aceleran el envejecimiento de la piel

¿Qué factores pueden hacer que una piel tenga un mayor envejecimiento? ¿Qué signos de la edad presentan frecuentemente las pieles maduras? “Los cambios hormonales de las mujeres, el sol, la contaminación, el estrés, las horas de sueño, la alimentación… son factores que hacen que esa piel madure de una forma o de otra. Lo que sí que es cierto que, a parte de las arrugas que se producen cuando vamos perdiendo densidad cutánea, el principal signo de las pieles maduras es que la piel se vuelve más fina y más translúcida, que se vuelve irregular, pierde tersura, se presenta más opaca y con falta de luminosidad”, señala la experta, y añade que “además, son pieles que tienen tendencia a deshidratarse y a resecarse por la pérdida de lípidos. Las horas de sol acumuladas pueden hacer que la piel presente manchas”.

Llevar una vida saludable con una buena higiene del sueño, protegiéndose del sol, con una alimentación sana, lejos de hábitos tóxicos como el tabaco y controlando el estrés, va a incidir directamente en la calidad de la piel. Cuida mucho tus hábitos saludables para vivir mejor y con más calidad de vida, ganarás en salud física y mental pero tu piel también te lo agradecerá.

Ingredientes perfectos para pieles maduras

Preguntamos a la experta por los mejores ingredientes para las pieles maduras. ¿Cuáles deberían formar parte de una adecuada rutina cosmética? “Sobre todo es recomendable aplicar por las mañanas activos antioxidantes para que la piel pueda protegerse de la acción de los radicales libres y frenar el estrés oxidativo. Esto es importante en todas las pieles pero, con el paso del tiempo y por el daño acumulado, en pieles maduras mucho más. La vitamina C, la vitamina E, el glutatión, un activo del que se habla poco y es muy interesante; el DMAE que, además de tener propiedades antioxidantes nos va a ayudar a mejorar la firmeza de la piel; la niacinamida, que además es antiinflamatoria; el ácido ferúlico, que refuerza también la piel, las isoflavonas… todos estos antioxidantes son buenísimas opciones para introducir en la rutina. Además, la mayoría de ellos tiene acción antiinflamatoria y también van a incrementar la síntesis de colágeno y a despigmentar”.

Una de las llamadas cascadas de envejecimiento se dan por la glicación, ¿qué es este proceso?“Cuanto menos azúcar, y alimentos procesados, ingiramos muchísimo mejor porque en la piel se genera un proceso llamado glicación por el cual se endurecen las fibras de colágeno y se parten, se rompen, causando envejecimiento prematuro, los activos antioxidantes ayudan a frenarlo gracias a su efecto antiglicación que contrarrestan esos efectos dañinos” apunta la facialista.

La exfoliación en pieles maduras

Se tiene la creencia errónea de que una piel seca y madura no necesita exfoliación pero nada más lejos de la realidad. ¿Cómo podemos ayudar en la renovación de la piel? “Es importante introducir activos con alfahidroxiácidos en la rutina. Con el paso del tiempo la capacidad de renovarse también se va perdiendo. No hay que confundir que una piel sea fina con que no tenga que exfoliarse. Necesitamos acelerar ese proceso de renovación porque, cada vez que se produce nace una nueva célula, pero tiene que desprenderse aquella que ya está en el estrato córneo”.

¿Qué ingredientes son los más recomendables para que se de esta renovación celular? “El ácido glicólico, que también nos va a ayudar a minimizar arrugas y manchas, el ácido láctico, el ácido mandélico… todos estos ácidos son muy interesantes. Ácidos que se pueden usar a diario como un polihidrociácido que es la gluconolactona nos va a servir para exfoliar la piel suavemente y ayudar con la renovación celular. No solo es interesante por su efecto renovador sino también para tratar arrugas, tono irregular y manchas” señala Moreno.

La importancia de la hidratación de la piel a partir de los 50

Cuando una piel se deshidrata o no se hidrata de manera adecuada está más áspera al tacto, reseca, rugosa, descamada… y en ese lienzo es mucho más fácil que se marquen las arrugas y las líneas de expresión. El paso de los años hace que la piel se deshidrate con más facilidad y mantenerla confortable y elástica con una óptima hidratación es básico.

Esther Moreno afirma que “las pieles maduras tienen a deshidratarse porque va perdiendo la capacidad de retener en agua y porque la barrera cutánea suele estar dañada. Por tanto, introducir ingredientes que sean muy hidratantes como el ácido hialurónico es fundamental”. ¿Qué ocurre con la limpieza y la protección solar? “La belleza empieza con la limpieza pero para que una piel esté bonita tiene que estar hidratada. Hidratación y SPF son innegociables para cualquier tipo de piel pero en pieles maduras, si queremos que el resto de activos funcione, todavía más” argumenta la cosmetóloga.

¿Qué ingredientes son los más efectivos a la hora de cuidar las pieles maduras de manera global? La experta no duda, “las joyas de la corona en cuanto a ingredientes para conseguir una buena calidad de piel son los factores de crecimiento, los retinoides correctamente pautados y los péptidos”.

La piel hay que cuidarla a cualquier edad pero, cuando llegamos a la etapa de la menopausia hay que poner especial atención a sus necesidades y brindarle ayuda para renovarse, hidratarse y protegerse.