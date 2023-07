Bosco Martínez-Bordiú se somete a su primer retoque estético

Habiéndose proclamado como flamante ganador de Supervivientes 2023, la vida de Bosco Martínez-Bordiú ha dado un giro de 180 grados. El joven ha pasado de contar con un perfil bajo a nivel mediático a ser toda una estrella dentro del universo 2.0. Un éxito al que se suma su incipiente romance con Adara Molinero por el cual ambos han formado un tándem aparentemente irrompible. Tanto es así, que en la última ocasión han hecho partícipes a sus seguidores del último retoque estético al que se han sometido de manera conjunta.

Teniendo en cuenta que es la primera vez que el sobrino de Pocholo se somete a un tratamiento estético, ha sido él mismo quien ha querido compartir con sus casi 100 mil seguidores en Instagram todo el proceso. Un momento de lo más especial en su vida para el que se puso en manos del doctor Castellar, uno de los más reconocidos dentro de nuestras fronteras.

Los detalles del primer retoque estético del ganador de Supervivientes

Sin embargo, no era hasta unos días después cuando el exconcursante del reality más extremo de Telecinco reaparecía en su cuenta de Instagram para "explicar lo que se ha hecho en la cara". Y es que, aunque en un primer momento ha asegurado ser una persona bastante reacia a las agujas y a todo aquello que implique alterar su físico natural al ser para él algo "innecesario", finalmente parece haber cogido el gusto al proceso: "Yo generalmente soy negativo al tema agujas y todas esas cosas. Si no hace falta, por qué hacerlo ¿no? Ese es mi pensamiento", comenzaba explicando.

Pero lo cierto es que, después de haber mantenido una conversación con su novia, Bosco no tuvo dudas y quiso mejorar su imagen: "Unos ojitos verdes me convencieron y a esos nunca les puedo decir que no y me decidí a hacer esto", comentaba, para después entrar en detalles sobre el tratamiento al que se ha sometido. Un proceso que tiene como objetivo el de renovar la piel tras haber estado 4 meses en constante exposición al sol en los Cayos Cochinos.

"El doctor me dijo que después de todos los meses que he estado al sol en Honduras tenía la cara bastante mal… Supongo que bajo el ojo profesional sí, porque yo me veía bien. Vi que estaba todo tan chulo ahí montado y estaban todos tan estupendos que dije: ‘Algo bien están haciendo para que esto esté así’. Todo el equipo fue súper simpático", aseguraba. Unos minutos más tarde se hacía eco de un vídeo en el que aparecía con distintos brotes de sangre por los pinchazos, los cuales fueron calmándose poco a poco hasta que el protagonista obtuvo el resultado esperado.

Plasma Rico en Factores de Crecimiento (PRGF): el tratamiento al que se ha sometido Bosco

Por su parte, el doctor Castellar ha hecho uso de sus redes sociales para explicar en qué consiste el procedimiento de Bosco Martínez-Bordiú. Se trata del Plasma Rico en Factores de Crecimiento (PRGF), un "derivado de la sangre del propio paciente, un conjunto de proteínas bioactivas y factores presentes en las plaquetas que desempeñan una función esencial en los procesos de reparación y regeneración de los tejidos".

Según el profesional, este tratamiento "facilita la renovación celular y mejora el estado general de la piel, dándole una apariencia más fresca, joven y luminosa" para la que “la membrana de las plaquetas se rompe". Algo que provoca que "aporte exclusivamente factores de crecimiento" y que además "evite la inyección de células proinflamatorias como los leucocitos y los glóbulos rojos".