Prepárate para fin de año: ritual de belleza en casa para estar perfecta de la cabeza a los pies

No queda nada para la última noche del año, y seguro que quieres estar radiante. Te proponemos un sencillo ritual de belleza en casa para que brilles como nunca. ¡Apunta!

3 días antes...

Depílate

No esperes a Nochevieja para depilarte. Dale margen a tu piel para que no esté irritada en un día tan especial. Tú decides cuál es el método que mejor te va: cera, crema, cuchilla, maquinilla eléctrica, depiladora de luz pulsada... Y recuerda: son muy importantes los cuidados postdepilatorios. Utiliza lociones calmantes y reparadoras. También puedes darte una ducha fría para calmar la irritación de la piel y cerrar los poros. Por último, no olvides retocar tus cejas.

2 días antes...

Suaviza tu piel

La exfoliación estimula la regeneración celular y la microcirculación sanguínea de la superficie. Aprovecha el momento de la ducha para aplicar el exfoliante con un masaje firme y ascendente. Si puedes, decántate por uno que tenga aceites suaves, como el de almendras dulces, el de rosa mosqueta o el de semilla de uva.

1 día antes...

Revitaliza tu cara

Las mascarillas faciales son la forma más sencilla de proporcionar nutrientes a la piel, especialmente en esta época en la que nuestro rostro sufre ante la bajada de temperaturas, el viento y la calefacción. Apuesta por una de celulosa biológica. Éstas mascarillas contienen una gran cantidad de principios activos, como colágeno, elastina, ácido hialurónico, caviar, vitamina C… Lo único que tienes que hacer es colocarla en tu rostro y dejar que actúe 20 minutos. A continuación, masajea el excedente de producto para que penetre bien.

Pon a punto pies y manos

Culmina tu ritual de belleza de ese día con una sesión de manicura y pedicura. Puedes apostar por una laca todo en uno que no tarde mucho en secarse. Pero recuerda usar después una top coat (capa protectora), te ayudará a fijar el color y que sea mucho más duradero.

El día de fin de año

Resetea tu melena

En la ducha es el momento de rescatar tu cabello. Solo necesitas una cosa: una buena mascarilla. Opta por las que contengan entre sus ingredientes aceite de argán, aguacate o miel, te aportarán el brillo que necesitas en pocos minutos. Extiéndela de medios a puntas y deja que actúe el máximo tiempo posible.

Nutre e hidrata

Tras la ducha ya tendrás la dermis lista para que la crema hidratante corporal penetre con mayor eficacia. Elige una que, además de aportarte una nutrición profunda, consiga iluminar y revitalizar tu piel. ¿Las mejores? Las que contienen antioxidantes, aceites naturales y vitamina E. Muchas de ellas también alivian las pieles irritadas y protegen de las agresiones externas.

Combate bolsas y ojeras

Mima tu mirada y di adiós a las bolsas y ojeras con parches de gel fríos. Aunque si lo prefieres, también es efectivo el clásico truco de las rodajas de pepino.

Ilumina tu rostro

Finalmente, aplica en tu rostro una ampolla de soja. Al contener tan abundante fuente de aminoácidos esenciales, la soja deja la piel firme, elástica e hidratada, y actúa como un potente antiarrugas. Además, estas ampollas contienen una acción de luminosidad inmediata.

¡LISTA!❤️ Ya solo tendrás que maquillarte, peinarte y ponerte tu espectacular modelito para disfrutar de la noche más mágica del año.