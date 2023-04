No querida amiga, aunque pueda parecerlo no todos los polvos de maquillaje son iguales ni sirven para misma función. Si tu también te has sentido abrumada por la cantidad de adjetivos que podemos encontrar después de la palabra "polvos", no sufras. Tus amigas de revista Semana estamos aquí para echarte una mano. En este artículo aprenderás a diferenciar entre los polvos compactos y los polvos sueltos y te quedará muy claro cuando usar cada uno de ellos.

La diferencia principal entre estos dos productos de belleza es la siguiente: el polvo compacto aporta cobertura y aporta color y el polvo suelto, que no aporta cobertura ni suele tener color (puede tener color pero muy sutil). Teniendo esto claro podemos avanzar hacia el uso que le damos a cada uno de ellos.

La función de los polvos sueltos es la de fijación. Este producto te ayudará a fijar todos los productos en crema que te apliques en tu rostro. De esta manera no se acentúen tanto las zonas en las que aplicas maquillaje. Por otro lado los polvos compactos se utilizan para retocar o como base en polvo ya que aportan cobertura y color a nuestra piel.

Es cierto que los polvos sueltos se utilizan principalmente para fijar el maquillaje y evitar que se desplace a lo largo del día. Pero también son útiles para reducir el brillo y el exceso de grasa en la piel. Se aplican generalmente después de la base de maquillaje líquida o en crema, y antes del resto de los productos en polvo, como el blush o los polvos bronceadores.

¿Por qué es tan importante diferenciar entre polvos compactos y polvos sueltos?

Por otro lado, los polvos compactos son más cremosos y pigmentados que los polvos sueltos. Lo que les da una mayor cobertura y capacidad para corregir pequeñas imperfecciones. Son perfectos para retocar el maquillaje durante el día o para aplicarlos como base de maquillaje en polvo, ya que aportan un acabado uniforme y mate. Los polvos compactos también pueden ser utilizados solos, para un maquillaje más natural y sutil.

Es vital para las mujeres (y en especial para aquella de pieles maduras) no confundir estos dos productos ya que de utilizarlos indistintamente puede que estén arruinando tu maquillaje y dandole un aspecto acartonado.

Si utilizamos polvos compactos para sellar por ejemplo el corrector de nuestras ojeras estaremos cometiendo un grave error. Ya que lo único que conseguiremos será aportar color a la zona y además hacer que se marquen muchísimo más las arrugas o lineas de expresión. Por lo tanto, para sellar esta zona utiliza polvos sueltos o polvos translucidos para que tu maquillaje aguante y no generar más arrugas en la zona.

Con estos sencillos consejos distinguirás estos dos productos y podrás añadirlos correctamente en tu rutina de maquillaje.