El 'plan beauty' de Isa Pantoja antes de su boda: se somete a varios retoques estéticos y muestra los resultados

Isa Pantoja y Asraf Beno ya son marido y mujer, pero no será hasta este viernes 13 octubre cuando celebren una gran fiesta en una Hacienda de Sevilla, acompañados de algunos miembros de sus respectivas familias, sus amigos y sus compañeros de trabajo. La pareja no puede estar más feliz ante el evento, ya que llevan muchos meses organizando todo para que salga bien.

La hija de Isabel Pantoja ha tenido que estar muy encima de todos los proveedores para que esté todo listo para el gran día, pero eso no le ha impedido ponerse en manos de expertos para someterse a algunos retoques estéticos. Y es que Isa Pantoja ha organizado con médicos expertos un 'plan beauty' para que el cansancio no se note en su rostro el día de su boda, por lo que no ha dudado en someterse a cuatro "retoquitos" para lucir mejor.

"Get Ready With Me para mi boda. Bueno, hoy os voy a contar los tratamientos que me han realizado mis doctores para el gran día. ¿Qué me he realizado?", empieza diciendo Isa Pantoja emocionada tras ver que los resultados son increíbles, ya que ha notado inmediatamente que su cara se muestra más relajada y con más luminosidad.

"Me he sometido a un tratamiento que suaviza las líneas de expresión y proyecta sutilmente la mirada. Me lo he aplicado en la frente, también en el entrecejo y en la cola de la ceja. Los doctores detectaron que al gesticular contraigo un poco el mentón. Eso hacía que pareciese nerviosa o tensa. Me dijeron que era algo muscular, así que me aplicaron también un cóctel especial", empieza explicando orgullosa.

El 'plan beauty' de Isa Pantoja ha sido diseñado por expertos

Además, tras la consulta, vieron que había otras cosas que se podían hacer para mejorar el rostro de cara al gran día: "Por último, y esta es mi parte favorita, me aplicaron unas vitaminas que se llaman 'Sun Kissed' con ácido hialurónico y más de 20 componentes para hidratar en profundidad, darle muchísima luminosidad a la piel y sobre todo, reafirmarla y permitidme un consejo. Si queréis haceros algún tratamiento de cara a un día especial, tenéis que acudir a consulta al menos un mes antes".

Estos retoques estéticos no han sido pensados de la noche a la mañana. Y es que Isa Pantoja lleva meses queriéndose someterse a tratamientos y los expertos han organizado todo para que un mes antes de la boda viniera a consulta para iniciar este plan: "Es un plan beauty diseñado para que los resultados alcancen el punto álgido durante la semana de mi boda", reconoce Isa Pantoja, que ha comprobado unos días antes de casarse que estos retoques han dado sus frutos.