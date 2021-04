Para el día a día, Raquel Bollo no es muy dada a unos labios excéntricos. Prefiere los tonos naturales. Te decimos cuál es su pintalabios favoritos

Desde que Raquel Bollo abandonara la televisión y se sumergiera de lleno en su faceta como diseñadora y en su marca de ropa, hemos podido ver su estilismo mucho más informal y desenfadado que encaja a la perfección con este nuevo modo de vida que hemos adquirido tras la pandemia provocada por el coronavirus. Aunque bien es cierto que durante los últimos meses se ha visto envuelta en alguna polémica, tanto ella como su hija, Alma Cortés Bollo, por saltarse las restricciones que la coloca en el ojo del huracán, la mayor parte del tiempo está alejada del foco mediático. A pesar de ya no estar trabajando en ‘Sálvame’, sigue bastante activa en sus redes sociales donde acumula más de 540.000 seguidores. En dicho perfil comparte sus trucos de estilo y además revela sus secretos de belleza para estar siempre perfecta.

Raquel Bollo apuesta por el maquillaje natural para el día a día

Como hemos dicho anteriormente, su estilismo es mucho más casual que cuando acudía a su puesto de trabajo en la pequeña pantalla. Algo que se traslada también a su beauty look, ya que ahora dejado de lado los maquillaje más marcados y excéntricos dejando paso a la naturalidad. Por este motivo, sabemos cuál es su nuevo pintalabios favorito. Y como no podía ser de otra manera es un tono nude en mate. Te decimos todos los detalles.

Raquel Bollo nos ha revelado cuál es su favorito y lo cierto es que lo vamos a copiar. Se trata del labial Matte Lipstick de MAC Cosmetics en el tono Please Me. Un color básico que está disponible temporada tras temporada y que lo puedes comprar en la página web por 20 euros. También está la versión mini, ideal para llevar en el bolso y que no nos ocupe mucho espacio, que además está a mejor precio, en torno a unos 12 euros. Además, es uno de los best seller de la firma y describen el producto de la siguiente manera: «barra de labios de acabado ultra mate. color súper concentrado y textura cremosa».

Los tonos rosados y nudes son ideales para el día a día cuando queremos llevar una boca jugosa pero sin marcar mucho los labios. Además, al tener que llevar mascarilla casi en todo momento, son muchas las famosas que optan por resaltar sus ojos, y una boca beis, natural, es la opción perfecta para combinarlos. Te mostramos cuál es el labial favorito de Raquel Bollo y además hemos seleccionado otros muy parecidos para que puedas probarlos. Tú eliges el que más te gusta.