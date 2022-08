Cada día nos vestimos de forma diferente, incluso con estilos distintos porque no siempre nos sentimos igual. Sin embargo, el pintalabios que nos acompaña suele ser casi siempre el mismo. Está claro que todas tenemos un labial para los looks de día y otro para los looks de noche. De hecho, también necesitamos un ‘fondo de armario’ de maquillaje, y Raquel Bollo nos lo pone fácil con una elección que se adapta a cada momento y circunstancia. Aunque ella reconoce que lo usa más sus eventos de día.

Es el labial perfecto si lo que deseas es un halo de seducción al instante. La colaboradora de televisión suele llevar los labios en colores claros, naturales, pero perfectamente perfilados para hacerlos más definidos y gorditos. De hecho, la forma sus labios destacan tanto que sus seguidoras no paran de preguntar qué brillo de labios usa y, por suerte, lo tenemos fichado. Si quieres sabes cuál es, ¡sigue leyendo!

Raquel Bollo usa un brillo de labios con efecto 3D y un resultado brillante

El tono es el Pearly Pink, de Kiko Milano. Un labial con tono rosado, efecto 3D (es decir, da sensación de proporcionar más volumen) y súper brillante, que además hidrata muchísimo. De textura suave, se funde sobre los labios dejándolos lisos y brillantes. Además del suyo, hay otros 30 colores disponibles con diferentes acabados: transparente, ultrapigmentado, brillante o nacarado. ¿Lo mejor? La textura no es pegajosa y ofrece una larga duración.

Es una opción perfecta para mujeres optimistas que disfrutan de la vida días tras días. Además queda genial con cualquier look y maquillaje, y es un tono que nunca pasa de moda porque además esta temporada están en auge de los gloss, o cualquier tipo de labial que deje un efecto natural en los labios y con extra de luz.