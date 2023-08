Si hablamos de pelazos, no creo que nos equivoquemos al decir que la melena larga y densa de Pilar Rubio es un sueño. Y si no es el vuestro, ya os advertimos de que el nuestro sí. Porque tener una melena digna de una estrella es otro nivel y nos encantaría conseguirlo. Hace unos días os hablamos de los mejores productos para estimular el crecimiento del pelo y evitar la caída del cabello. Ahí ya os contábamos que hay un producto anticaída que obsesiona a casi todas las famosas y se ha vuelto viral en los últimos años. Lo que no sabíamos es que también lo usa la esposa de Sergio Ramos.

Bueno... más que un truco, esta vez se trata de un tratamiento que está especialmente pensando para fortalecer las fibras capilares y prevenir la caída del pelo en las mujeres. Un producto que destaca por ser natural, vegano, sin gluten y libre de organismos modificados genéticamente (GMO) y que promete una solución efectiva y segura para aquellas que desean combatir eficazmente sus problemas capilares. Una solución que Pilar ha confesado que lleva un tiempo tomando y que le funciona de maravilla.

"Mi cabello está mucho más fuerte, más brillante y preparado para el otoño porque ya sabéis que en esta época se cae mucho más el pelo", ha explicado después de tomárselo.

COMPRAR OLISTIC FOR WOMEN

Este tratamiento incluye un cóctel de vitaminas a base de colágeno vegano, vitamina C y otros principios activos que cuidan el cabello, la piel y las uñas. ¡Lo tiene todo! Por suerte, hemos encontrado el producto en Amazon por 44, 20 euros la caja, que tiene duración para un mes.

Vivimos enamoradas del pelo de Pilar Rubio y hemos descubierto las claves para estimular el crecimiento

¿Te gustaría tener melenaza? ¿Quieres dejarte el pelo largo, pero nunca pasa la línea de los hombros? Aunque sabemos que el crecimiento del cabello sigue su propio ritmo, a veces podemos acelerar este proceso. Es cierto que para que el pelo crezca sano es importante cuidado, pero también influyen mucho los cambios hormonales, el estrés, la alimentación o la genética. Como norma general, se estima que un cabello sano crece unos 0,4 mm al día. O, lo que es lo mismo, 2,8 mm al mes y 14,6 cm, al año. Por lo que no queda otra que armarse de paciencia. Aunque, siguiendo una serie de consejos, podemos conseguir que siga creciendo de una forma sana como a Pilar Rubio.

Por ejemplo, uno de los aspectos más importantes para estimular el crecimiento del cabello es mantenerlo hidratado a base de mascarilla o acondicionador. Hacerlo es vital para nutrir el cabello desde la raíz, por lo que es muy importante seguir esta rutina al menos una vez a la semana.

Por otro lado, hay una gran oferta de productos que potencian el crecimiento: champús, lociones, suplementos… Puedes elegir cualquiera de ellos, siempre y cuando un especialista lo avale. Eso sí, fíjate en que contengan ingredientes como la arginina, un aminoácido que nutre el cabello; el glucógeno marino, que da vitalidad y logra que las proteínas se absorban más rápidamente; el zinc, que contribuye a la producción de colágeno; o la biotina, que es una vitamina que refuerza las fibras capilares.