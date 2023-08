Mucho más delgado y atlético. Así nos sorprendía hace solo unos días el cocinero Dabiz Muñoz, con su impresionante cambio físico, que él mismo ha reconocido se debe a tomarse en serio la salud. Después de unos análisis médicos que no salieron del todo bien, el prestigioso chef decidió tomar cartas en el asunto: "Los análisis salieron regular en glucosa, colesterol y un par de indicativos más que hicieron que el médico me sacase tarjeta amarilla. Además, estaba haciendo poco deporte, estaba cansado todo el día, dormía mal y con muy poca energía, y quien me conoce, sabe que soy un tipo hiperactivo y con energía casi ilimitada", ha confesado.

El resultado no ha podido ser mejor para marido de Cristina Pedroche, quien también ha recuperado su figura tras el parto. Al igual que David Muñoz, seguro que tú también este verano has cometido excesos y tus valores no son los mejores, además de que seguros también te traes de las vacaciones algunos kilitos de más.

Tapas, fritos, refrescos, copas, postres y helados... El verano deja huella en nuestra línea y ahora toca perder esos kilitos que se han ido acumulando casi sin darnos cuenta. Al igual que ha hecho el cocinero, aquí te contamos las mejores estrategias para adelgazar en una semana de forma rápida y sin el temido efecto yo-yo. Pero, ¡ojo! No debes de vivir en dietas estrictas. Sí que puedes ayudarte en ellas para depurar y drenar tu organismo una vez cada tres meses. Después, lo ideal será que cambies tu estilo de vida con nuevos hábitos alimenticios y practicando ejercicio físico al menos tres veces por semana.

10 alimentos imprescindibles en una dieta y adelgazar

En tu nevera tiene que tener productos frescos, y que sean bajos en calorías. De vez en cuando date algún capricho, como una copita de vino tinto durante la comida o una onza de chocolate negro, que tienen polifenoles, un potente antiedad.

No dejes de incluir en tu cesta de la compra los siguiente alimentos cargados de propiedades nutritivas.

Nueces

Aceite de oliva virgen

Legumbres

Queso fresco 0%

Kiwi

Frambuesas

Manzana (roja, verde o amarilla)

Pollo

Merluza

Cereales

Consejos que funcionan

Dormir bien, una dieta equilibrada y practicar ejercicio físico son las mejores claves con las que conseguirás perder peso de forma razonable. ¡Apunta!

Dieta saludable

A base de verduras, frutas, hortalizas de hoja verde, carne blanca sin grasa y pescado. Lo mejor es apostar por cocinar al vapor o a la plancha, huyendo al máximo posible de las salsas y los fritos.

Duerme 8 horas

La falta de descanso provoca que tu cuerpo tenga más necesidad de azúcar y glúcidos, afectando a la hormona del apetito. Si te cuesta dormir, cinco minutos antes de meterte en la cama practica meditación.

Deporte cada día

Lo mejor es salir a caminar al menos 30 minutos. Después, también practica algún ejercicio específico para la zona del vientre, muslos o glúteos, las zonas donde más se acumula la grasa femenina. Los abdominales y las sentadillas también deberás practicarlos a diario.

Hidratación

Recuerda beber dos litros de agua al día. También puedes recurrir a los tés y zumos naturales.

Un menú de 7 días para adelgazar 2 kilos

Con esta dieta de una semana podrás perder dos kilos. Los asesores de KilosOut nos dan estas recomendaciones.

Lunes

Desayuno: Café con leche, 4 lonchas de pavo y dos quesitos.

Tentempié: 1 plátano.

Comida: Pisto de pimientos, cebolla, calabacín, champiñón y tomates; merluza en salsa verde y melón.

Tentempié: Queso fresco batido 0% con canela.

Cena: Falsos espaguetis de calabacín con pollo al curry y 1 kiwi.

Martes

Desayuno: Café con leche, 1 manzana y 1 plátano.

Tentempié: 1 yogur desnatado con frutas.

Comida: Berenjenas rellenas de atún con cebolla, pimiento y queso crema light y 1 mango.

Tentempié: Rollitos de pavo con queso.

Cena: Solomillo de ternera con champiñones rellenos de pimientos dulces y 1 mandarina.



Miércoles

Desayuno: Café con leche, 1 manzana y 1 yogur desnatado.

Tentempié: 1 plátano.

Comida: Pollo marinado en soja y coca cola con coliflor al vapor y 1 kiwi.

Tentempié: Queso fresco 0%.

Cena: Pimientos del piquillo rellenos de verduras y mejillones con salsa de boletus y fresas.

Jueves

Desayuno: Café con leche, 4 lonchas de pavo y 2 quesitos.

Tentempié: 1 plátano.

Comida: Merluza a la plancha con espinacas y salsa a la mostaza antigua y 1 mandarina.

Tentempié: Fruta de temporada.

Cena: Pavo con verduras al jengibre y soja y 1 kiwi.

Viernes

Desayuno: Café con leche y 2 kiwis.

Tentempié: 1 plátano.

Comida: Pollo asado al tomillo con calabacín a la plancha y 1 mango.

Tentempié: Queso fresco 0% con canela y fresas.

Cena: Montaditos de berenjena con compota de tomate, queso crema y jamón de pavo y 1 albaricoque.

Sábado

Desayuno: Café con leche, queso fresco batido 0% con canela con 1 plátado troceado.

Tentempié: Fresas.

Comida: Hamburguesa de ternera con cebolla caramelizada, queso y calabaza a la plancha y 1 ciruela.

Tentempié: Manzana asada con canela.

Cena: Bacalao con pisto de pimientos y frambuesas.

Domingo

Desayuno: Café con leche, 4 lonchas de pavo y 2 quesitos.

Tentempié: 1 plátano.

Comida: Pollo asado al jengibre con tomate asado y 1 melocotón.

Tentempié: 1 mango.

Cena: Falsa pizza de verduras con jamón de pavo y queso y 1 ciruela.