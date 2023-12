La piel también ‘sufre’ la menopausia: así tienes que cuidarla

5 de 5

Dentro de la familia de los retinoides, hay multitud de opciones, pero de entre todas ellas destaca una: el retinyl retinoato y el retinal, derivados de la vitamina A que son hasta once veces más potentes que el retinol tradicional. Por una parte, esta crema activadora de juventud incluye r-Retinoato que es ocho veces más potente que el retinol y no ofrece los efectos secundarios habituales de este activo. Además, añade retinal, once veces más rápido, que no tiene rival a la hora de difuminar líneas de expresión y arrugas; así como para tratar la hiperpigmentación y la textura irregular del cutis. Ceramidas, péptidos, no hay una crema más poliédrica...¡Este producto es el freno ideal para la skin menopause!