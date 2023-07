En verano, es casi obligatorio cambiar de perfume. De hecho, con la llegada del calor nuestro cuerpo nos pide olores frescos y ligeros con toques cítricos o florales que nos lleven directamente al mar o la naturaleza, y que nos hagan soñar con la escapada de ensueño que tanto deseamos. Pero, ¿qué perfumes usan las famosas en verano? Pues Virginia Troconis, que siempre nos da las mejores recomendaciones, dice que suele elegir aromas que le recuerden a su madre, a su abuela y a su familia. Un olor que le lleve a su tierra, Venezuela.

El suyo es olor muy suave, chispeante y con cierto olor a limón que nos evoca un lugar de vacaciones y relajación. Se trata de 'Citron Soleil de Rochas', es una fragancia fresca y pura que nos traslada a la riviera italiana gracias a su combinación explosiva, agradable y limpia compuesta por notas de limón, azahar y almizcle blanco. Un frasco moderno y atemporal teñido de amarillo que nos recuerda al frasco d Eau de Rochas. Un diseñado vibrante y colorido.

"Como sabéis a pesar de que llevo en España más de 20 años, soy de Venezuela y no hay día que no eche de menos mi tierra. Hoy quiero compartir con vosotras el olor que me recuerda a mi casa, a mi abuela y a mi familia. Recuerdo a mi madre poniéndose unas notitas antes de salir de casa cada día", asegura Virginia.

A la hora de elegir tu perfume ideal en verano, apuesta este perfume ligero de Virginia Troconis

El mundo de los perfumes es muy amplio, y aunque hay un aroma para cada ocasión, es importante diferencias los de día de los de noche. Lo primeros tienden ser más frescos y suaves. Y, los de noche suelen a ser más fuertes, e intensos. El de Virginia es idea para llevar hasta el atardecer.

De venta en Druni por 49,95 euros, el frasco de 1oo ml, es una de las opciones clásicas de la firma. De hecho, desde su nacimiento en 1970 Eau de Rochas ha formado parte de la vida de mujeres en todo el mundo.

Y, además, nace con la clara intención de llevarnos de lleno a la Rivera Mediterránea vestida por campos llenos de limoneros que impregnan el ambiente con un sutil aroma cítrico y refrescante