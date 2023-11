Decía Coco Chanel: “'el perfume es algo invisible y, sin embargo, un accesorio inolvidable'. Y no le falta razón. Al igual que hemos analizados los complementos de Victoria Federica por su estilo, descubrir cuál es su aroma favorito dice mucho de la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, ya que es igual de importante que la ropa, las joyas o que cualquier beauty look.

En los últimos años, 'Vic' se ha consolidado como un referente de moda y belleza para las chicas de su generación (Z), también fuera de nuestras fronteras, y se ha colado en las cabeceras de las grandes revistas de estilo por una apariencia de lo más natural. También su estilo al vestir ha recibido una bocanada de alabanzas gracias a su imagen rebelde y desenfadada, con prendas tendencia que han completado el armario de la joven y donde las marcas de lujo no faltan.

Y ahora nos ha confirmado de forma oficial, a través de una foto, que en su tocador no falta uno de los perfumes más icónicos de la firma francesa Zadig & Voltaire. Es This is Her! Zadig Dream, una versión nueva del famoso This is Her!, que conserva esa esencia que tanto define a la marca. Según la marca este perfume es para " una mujer libre y de espíritu rebelde". Lo cierto es que se tarta de un olor que ncarna un nuevo lujo chic e informal, de ahí su éxito.

¿A qué huele el perfume de Zadig & Voltaire de Victoria Federica?

Es toda una declaración olfativa atemporal con notas frutales. Su estela olfativa parte de Melocotón, Avellana, Pomelo, que se deslizan sobre la piel y atrapan a las notas más frescas del jazmín. Por último, aparece en tono sensual con el almizcle y benjuí. Para completar, no está testada en animales, es vegana y no tiene gluten, ni acetona, ni parabenos, ni sulfatos. Este perfume perdura horas sobre la piel y es una auténtica maravilla para llevar durante todo el día, a todas horas.

Te dejamos la descripción que, cuanto menos, suena de lo más apetecible. Sus notas olfativas son las siguientes:

Salida: toronja (pomelo), durazno (melocotón) y avellana.

Corazón: castaña, jazmín y lirio de los valles (muguete).

Fondo: sándalo, benjuí y almizcle. Su precio es de 59,90 euros, el frasco de 50 ml, en la web de Sephora.

Qué hacer para que el perfume dure más tiempo

Para que el perfume te dure más tiempo y no pierda intensidad es importante la forma de conservación. Es decir, si ponemos el frasco en una estantería y le da mucho el sol, estaremos acortando la vida útil del mismo y le haremos perder gran parte de sus notas olfativas porque cada vez durará menos el olor. Por eso, los expertos perfumistas, nos dicen que lo más adecuado es que el perfume se guarde en su envase original y en lugar fresco y seco.

Las partes del cuerpo en la que se ponemos el aroma tiene mucha importancia en cuanto a la duración de olor. Las mejores: las muñecas, el cuello, la zona que está detrás de las orejas, los antebrazos, etc. Para una explosión de olor se pueden aplicar unas gotitas en la ropa: en los abrigos, en las bufandas, etc.

Pero, gracias a la red social ' TikTok' hemos descubierto que un truco viral que no falla y está arrasando: mezclar tu perfume favorito con vaselina. Más concretamente consiste en poner un poco de vaselina sobre la zona donde vamos a rociar después el perfume. Pero, ¿cómo se consigue este efecto? En la piel seca no dura mucho el perfume. Por lo tanto, si le damos un plus de hidratación a la zona, estaremos incrementando su olor durante más tiempo. Si no te hace mucha gracia la idea de la vaselina, puedes hacer lo mismo con tu crema hidratante habitual. Aunque, eso sí, produce elegir un producto que no lleve perfume para que su olor no enmascare al de tu colonia favorita.