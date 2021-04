La influencer se ha declarado fan de un perfume de azahar y jazmín que no puede oler mejor y que, seguro, se convierte en el mejor regalo del Día de la Madre.

Cuando a una le duele la cabeza, acude al médico; cuando tiene problemas de autoestima, vs a terapia; y cuando no sabe qué ponerse, cotillea en Instagram todos los perfiles de las inlfuencers más top del momento hasta encontrar inspiración. Uno de los más queridos y útiles para estas ocasiones es, sin lugar a dudas, el de Laura Matamoros. La joven que nos conquistó a su paso por Gran Hermano VIP ahora es la perfecta consejera en cuanto a moda, belleza y estilo de vida. Sus looks siempre son a la última, sus beauty tips nos ayudan a maquillarnos y peinarnos para todo tipo de situaciones y sus recomendaciones son de lo más acertadas. Un perfecto ejemplo de ello es el perfume que ha mostrado recientemente en su perfil de la red social; una fragancia de azahar y jazmín que no puede oler mejor y de la que se ha declarado fan.

«Me he vuelto fan absoluta de los perfumes de Aristocrazy y en concreto de Brilliant, que es el nuevo. Tiene unos toques florales que, la verdad, son una maravilla porque nos lo podemos poner tanto de día como de noche y encima potenciar la esencia de la mujer. Es totalmente un descubrimiento»; contaba a través de historias de Instagram a sus más de 935 mil seguidores. «No sabéis lo bien que huele. Es una maravilla. Os juro que es alucinante. Me encanta»; añadía. Y lo cierto es que no nos extraña lo más mínimo, pues se trata de un aroma ideal para la primavera que conquista a cualquiera.

Brilliant de Aristocrazy, el perfume del que es fan Laura Matamoros

La fragancia femenina Brilliant de Aristocrazy es un perfume de lo más completo. En sus notas de salida se aprecia el frescor de cítricos afrutados, como la mandarina y la bergamota que, en combinación con la jugosidad de la ciruela y la pera, desvelan el carácter de sus notas medias florales. Su corazón de neroli, flor de naranjo, magnolia y jazmín, acentúa su carácter ligero y floral, sobre un fondo gourmand amaderado con la sensualidad del caramelo, la calidez del ámbar y notas de pachuli, vetiver y musc, conformando un perfume único y extraordinario, perfecto para los meses de primavera.

Tal y como recomienda Laura Matamoros, «ahora, por ejemplo, que viene el Día de la Madre es un detalle perfecto para poder regalar. O incluso para regalártelo a ti misma». Y es que además, en estos momentos se encuentra rebajado a un 48% de su precio original. Antes costaba 72,50 euros y ahora la puedes encontrar por 37,90 euros. Un auténtico descuento que se convierte en la oportunidad perfecta para darle un detalle delicioso a tu mamá.