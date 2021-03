La actriz, que será una de las pocas afortunadas que acuda a la gala de los Goya 2021, ya ha comenzado a preparase con lujoso un tratamiento de belleza.

La noche del martes pudimos disfrutar de los Premios Feroz, una de las galas más importantes del audiovisual español que celebró su ceremonia de manera presencial, cumpliendo todas las normas sanitarias y demostrando que la cultura es segura aún en tiempos de pandemia. El evento fue sobre ruedas y, aunque a las once todos los invitados ya estaban de vuelta en sus casas, el resultado fue aplaudido por público y crítica. Siguiendo con las entregas de premios patrias, este sábado, se celebrarán los Goya y, al contrario que los Feroz, estos han apostado más por organizar una gala telemática, haciendo uso de las nuevas tecnologías y sin apenas invitados. Sin embargo, sabemos que además de Antonio Banderas y María Casado, los maestros de ceremonias, también acudirán otros rostros conocidos como, por ejemplo, Paz Vega.

La actriz andaluza, que será una de las pocas afortunadas que acuda a la gala de los Premios Goya 2021, sabe que asistir a este evento tan atípico es todo un privilegio. Más aún teniendo en cuenta que esta edición, por segundo año consecutivo, se celebrará en Málaga, su tierra. Es por ello por lo que la protagonista de La casa del caracol, ha querido prepararse y ya ha empezado con los preparativos. El primero: un lujoso tratamiento de belleza que ha compartido con todos sus seguidores.

El lujoso tratamiento de belleza de Paz Vega antes de los Goya

La actriz ha acudido a su centro de belleza de confianza para prepararse, con unos días de antelación, para su gran noche. «Puesta a punto para Los Goyas en las mejores manos…»; escribía a través de su cuenta de Instagram. Y razón no le faltaba, y es que la ganadora del cabezón por su papel en Lucía y el sexo ha acudido al salón de medicina estética dirigido por Maribel Yébenes; un centro que lleva más de 45 años cuidando de la piel de las famosas más exitosas y bellas.

Aunque la finalista de Masterchef Celebrity no ha especificado qué tipo de tratamientos ha usado para estar guapa en la noche más importante del cine español, estamos seguras de que le habrán sentado de maravilla. Por lo que hemos podido ver a través de sus redes sociales, se ha sometido a innovadores tratamientos de cuidado facial pero también corporal; asegurándose así de verse estupenda posando sobre la alfombra roja del evento. No sabemos qué modelito ha elegido pero no hay duda de que, después de pasar por las manos más exquisitas de Madrid, le sentará de maravilla.