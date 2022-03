Paz está feliz con el resultado, pero también ha querido contar con la opinión de sus más de 2,2 millones de seguidores de su Instagram: «Que me decís de mi corte de pelo ¿os ha gustado? Me ha cortado titopeluquero, mi peluquero amigo deldesde hace más de 20 años. Dejar vuestra opinión». Y las opiniones de sus seguidores no pueden ser más favorables, ya que todos le dicen los guapa y favorecida que está, comenzando por su propia hija,. Pero la joven no se queda solo en el corte de pelo, a ella le encanta todo el outfit de su madre, con un traje fluido en verde menta y unas sneakers blancas, tan refrescante, juvenil y favorecedor como su nuevo corte de pelo.