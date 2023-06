Dicen que cuando llega el verano los cambios de look crean adicción, que una vez que pasas por el salón de belleza quieres más: más color, un corte de pelo nuevo, ¡más vida para tu cabello! Desde luego parece que esta afirmación la cumple Paula Echevarría, quien acaba de sorprendernos con nuevo color de cabello. La actriz ha estrenado un color castaño claro en la presentación de un evento en Madrid, despidiéndose del castaño oscuro que ha llevado durante los últimos años. No es la primera famosa que renueva su imagen para estrenar la temporada estival, y como ejemplo no podemos olvidar el último giro de Jessica Bueno y su media melena con flequillo cortina.

En el caso de Paula no se ha hecho un cambio radical sino que ha preferido un cambio sutil pasando a un castaño suave, muy brillante, con mechas claras de medios a puntas. Con este tono consigue suavizar su rostro, y darle mucha luz. Si como parece que le ha ocurrido a la asturiana, eres una morena que se ha cansado de su tono apagado y quieres sustituirlo por otro tono más alegre, te contamos cómo puedes hacerlo poco a poco, empezando con unas mechas poco marcadas como las suyas.

Paula Echevarría consigue iluminar su pelo oscuro con las mechas para morenas más acertadas

Como nos dicen los expertos coloristas, este año los tonos oscuros están muy de moda. Pero si quieres ponerle un poco de luz a tu base marrón o chocolate, solo tienes que hacer como Paula y aplicar unas mechas en color caramelo, vainilla o incluso rubias, con las dar contraste a tu pelo. Además, estas variaciones de color le aportarán mucha luminosidad a tu melena.

Paula lleva un look de contraste, con reflejos en castaño claro pero intercaladas con mechas algo más rubias. Es una versión de las balayage que tanto se llevan. Ya te habrás dado cuenta que sientan de maravilla a cualquier edad y, además, son tendencia en este 2023.

La actriz también se ha atrevido con las Face Framing que son unas mechas que se aplican en los mechones del flequillo, y tienen un efecto rejuvenecedor inmediato. Es una técnica de coloración que arrasó en los 90, y que ahora regresa con fuerza a las melenas. El objetivo de estas mechas es tintar los mechones delanteros de un tono más claro que el resto del cabello para enmarcar el rostro. ¡Quedan genial!