De un tiempo a esta parte el cuidado de la piel y las rutinas de belleza se han convertido en un ritual imprescindible de autocuidado. No obstante hay productos que destacan por los increíbles efectos visibles en nuestro rostro. Los parches de cafeína para eliminar ojeras y bolsas se han alzado como el producto estrella de esta temporada y ya hay cientos de firmas de belleza que ofrecen este tipo de 'eye-mask', pero siempre hay algunos que van a la cabeza. Gloria Camila, que es una gran amante de la cosmética y el maquillaje, ha admitido hoy estar completamente enamorada de los parches que hace poco se hicieron virales en TikTok. ¿Qué firma se esconde detrás de ellos? ¿Qué efectos positivos aportan a nuestros ojos? Te contamos todos los detalles a continuación.

Los parches de Pixi de Gloria Camila que puedes encontrar en Sephora

La hija de Rocío Jurado dedica parte de su tiempo a mimar su rostro y prevenir arrugas e imperfecciones. No son pocas las veces que nos sorprende con recomendaciones de productos de belleza, pero hoy no podemos estar más de acuerdo con su última adquisición. La influencer ha admitido que está 'in love' con los nuevos parches de la firma Pixi, concretamente, los FortifEYE, disponibles en Sephora.

COMPRAR PARCHES DE OJOS FORTIFEYE DE PIXI

Los parches de gel para eliminar bolsas y ojeras, como los 'Fortifeye eye patches-Parches' de Pixi, tienen un impacto positivo innegable en la apariencia de la piel bajo los ojos. Estos parches de hidrogel, ricos en colágeno botánico, proporcionan una poderosa hidratación, reafirmando y suavizando la piel con un efecto 'antiaging' casi instantáneo. Los péptidos presentes en estos parches contribuyen a una mayor firmeza del tejido que rodea al ojo, mientras que la cafeína revitaliza la zona y descongestiona.

Estos parches se han vuelto tendencia en plataformas como TikTok, gracias a las recomendaciones de las expertas en belleza más seguidas, y no es sorprendente dada su eficacia. Es importante destacar que se pueden utilizar durante períodos prolongados para obtener resultados continuos y notables, sin embargo, se recomienda seguir las instrucciones del producto para lograr los mejores beneficios sin exceder el uso recomendado.

Lo mejor es que Pixi ha creado una larga lista de parches, uno para cada necesidad de la piel. Desde los más virales, con efecto detox, pasando por los parches iluminadores enriquecidos con vitamina C, o los de Gloria Camila, con efecto rejuvenecedor. ¡Puedes elegir entre seis opciones! Cada bote cuenta con una gran cantidad de parches, por lo que te durarán meses y tienen un precio de 26,99 euros.