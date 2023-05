El verano está a la vuelta de la esquina, y con él vuelven nuestros odiosos complejos: flacidez, celulitis, piel de naranja o simplemente la barriguita. Tranquila, estás a tiempo de ponerte a punto desde la cabeza a los pies. Te damos todas las claves que necesitas en tu operación bikini. No hay excusas, ¡empieza ya!

Piernas firmes

Los masajes ayudan a estimular la producción de colágeno y elastina, los encargados de mantener la piel firme y evitar la flacidez. Cada vez que salgas de la ducha aprovecha para hacerte un automasaje en las piernas y glúteos. Utiliza tus yemas y nudillos y realiza siempre movimientos largos y muy lentos, de abajo arriba. Aunque no hacen milagros, recurre a cremas reafirmantes, su uso diario te ayudará a mantener la piel más tersa e hidratada. Entre sus activos no pueden faltar algas, vitamina C, ácido glicólico, extracto de hiedra, centella asiática, té verde... Todos ellos contribuyen a aumentar la formación de colágeno.

Codos y rodillas a raya

Son dos de las zonas más conflictivas, pero no dejes que delaten tu edad. En este caso la exfoliación es fundamental para controlar la flacidez de codos y rodillas. Utiliza un exfoliante corporal suave al menos 2-3 veces por semana y aplícalo con movimientos circulares. Para rejuvenecer estas zonas también van bien los cosméticos específicos, sobre todo los que contienen ácido hialurónico. Éste, al actuar como agente hidratante y de soporte en la piel, ayuda a que se mantenga joven y tersa. Además, al igual que ocurre con el colágeno, el ácido hialurónico también va disminuyendo a medida que cumplimos años, por lo que es necesario aportar un plus a través de las cremas.

Escote sin arrugas

Ahora más que en ninguna otra época del año es el momento de lucir escote: firme, terso, sin arrugas, luminoso... Las cremas específicas para la zona de cuello y escote son esenciales. Utiliza aceites regeneradores y cremas más untuosas, ya que cuentan con una mayor concentración de activos y penetran con mayor facilidad en la piel. Tampoco te olvides del sérum, que tiene componentes antiedad ideales para esa zona. Elige los que sean ricos en vitamina A y C, combaten la aparición de arrugas y le aportan brillo a la piel.

Vientre plano

Para conseguir un vientre firme y liso necesitas seguir tres pasos clave: hacer ejercicio cardiovascular de forma regular para eliminar la grasa corporal, realizar ejercicios específicos como abdominales e hipopresivos y, por último, ser constante con los cosmeticos. Si puedes, decántate por uno que lleve cáscara de mandarina (para drenar) extracto de té (adelgazante) y gingko (come-grasas).

Libre de celulitis

El agua es clave en la lucha contra la celulitis. Y es que ayuda a eliminar las toxinas sobrantes del organismo, contribuyendo a la desaparición de los nódulos de grasa. También hay que consumir fibra a diario (presente sobre todo en los cereales integrales y en los vegetales de hoja verde) y evitar las grasas, en especial las saturadas, que favorecen la acumulación de toxinas, un factor clave en el desarrollo y asentamiento de la celulitis. ¿Necesitas un plus? Utiliza un gel anticelulítico que contenga cafeína, poseen un efecto drenante infalible.