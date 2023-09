Cada vez hay más gente que quieres hacer ejercicio pero que decide no apuntarse al gimnasio, ya sea por tiempo o por ahorro, y opta por deportes que no necesitan prácticamente equipamiento y que se pueden realizar en prácticamente cualquier lugar. Si quieres crear un espacio de entrenamiento en casa, apúntate estas ideas para optimizar los recursos y el espacio.

Ventajas de crear un espacio de ejercicios en casa

Hacer ejercicio es uno de los mejores hábitos saludables que puedes incluir en tu rutina diaria. ¿Por qué deberías plantearte hacer deporte en tu propia casa? Entrenar en casa va a ahorrarte la matrícula y la mensualidad del gimnasio, así que la primera ventaja, sin duda, es el ahorro económico. Por otra parte, además de dinero, economizarás tiempo ya que no necesitas desplazarte al gimnasio, y ya se sabe que el tiempo es oro.

En casa puedes elegir la música que más te guste para disfrutarla mientras entrenas, no tienes que compartir espacio ni elementos de entrenamiento con nadie y puedes vestir ropa cómoda sin que miradas ajenas te juzguen. Además no tienes que socializar, algo que a muchas personas no les apetece nada cuando van a hacer ejercicio. Ganas en libertad y en comodidad.

Elige un lugar para entrenar

Estudia tu hogar y encuentra ese espacio perfecto para crear tu propio gym. Puede ser un espacio flexible que puedas montar cada vez que lo necesites, una habitación que no utilices demasiado o una parte del salón o de tu dormitorio. Nadie mejor que tú conoce los rincones de su casa así que observa las estancias y escoge el espacio que te resulte más cómodo y mucho mejor si cuenta con luz natural.

Si eliges dejar ese espacio montado de forma permanente no tendrás que preocuparte de prepararlo y guardarlo cada vez que hagas ejercicio. Es recomendable separarlo visualmente de otras zonas, como puede ser la sala de estar o el comedor, de esta manera no tendrás sensación de desorden. Puedes utilizar un biombo, un panel, una estantería o un sofá como elementos divisorios.

Necesitarás un espacio con wifi si optas por entrenar con vídeos de YouTube o con algún entrenador virtual. También para ponerte tu playlist preferida mientras haces ejercicio así que busca un lugar donde puedas tener cómodamente un dispositivo conectado a la red, ya sea la televisión, el móvil, el ordenador o una tablet.

Elementos de entrenamiento en casa

Vas a poder encontrar fácilmente algunos elementos de entreno en tiendas deportivas y en internet. Hazte con una esterilla o mat para realizar ejercicios como planchas, planchas laterales… practicar yoga… la esterilla o colchoneta es muy importante para que realices tus ejercicios de forma cómoda y segura. Elige una antideslizante y con un grosos adecuado a tu entrenamiento. Las esterillas luego se enrollan y no ocupan nada al guardarlas. Son un básico y un tesoro para cualquier entrenamiento en casa.

Puedes también hacerte con elementos de resistencia como bandas. Son baratas y hacen más exigentes tus ejercicios y, por tanto, más eficaces. Puedes añadir resistencia a sentadillas y a flexiones, a ejercicios de piernas, brazos y glúteos No ocupancasi espacio y son muy efectivas.

Si quieres añadir peso a tus ejercicios te recomendamos el trabajo con pesas. Las mancuernas, las kettlebells o las muñequeras, tobilleras y chalecos con peso, son una forma de intensificar los ejercicios potenciando los resultados.

Para realizar alguno de los ejercicios vas a necesitar apoyo por lo que un banco o una silla serían una buena opción, también puedes utilizar el sofá para ayudarte en ejercicios como el puente de glúteos, por ejemplo.

La comba te va a ayudar a hacer ejercicio aeróbico cardiosaludable con el que ganarás en resistencia, agilidad y coordinación. Volverás al recreo en el patio del colegio pero en tu propia casa haciendo ejercicio de una forma más divertida. Además, ocupa poquísimo espacio.

Si quieres ganar fuerza y desarrollar músculo podrías trabajar con tu propio peso corporal y para ello la barra de dominadas es muy eficaz. Existen barras de quita y pon con ventosas para instalar en los marcos de las puertas si no quieres atornillar.

Organízate para que tu gym casero sea un éxito

Ya que no vas a acudir al gym no dejes que la pereza te venza al entrenar en casa. Marca en tu agenda tel tiempo destinado a hacer ejercicio para contraer un compromiso. Cuando escribimos una tarea el cerebro ya no lo ve como algo que tal vez pueda ocurrir sino como algo que hay que hacer porque está agendado y marcado como tarea. Organiza tus horarios de entreno y convierte el ejercicio en un hábito saludable integrándolo en tu rutina semanal.

Si has decidido montar y desmontar tu espacio de entrenamiento busca la mejor manera de organizar el material para que no percibas una sensación de desorden y caos en casa. Utiliza cajas para los elementos de entrenamiento o guarda toda tu equipación en un armario, estantería o detrás de una puerta para que todo quede recogido después de entrenar y no contemples la idea de abandonar este hábito solo por la sensación de desorden que puede generar tener disperso el material de entrenamiento.

El teletrabajo, la falta de tiempo y la búsqueda de ahorro mensual tras la subida del coste de vida, hacen que el entrenamiento en casa sea una manera muy fácil, y con buenos resultados, para ponerse en forma. Sácale el máximo partido a tu gym particular con estas recomendaciones, la satisfacción que se siente después de lograr un objetivo que nos hemos fijado es impagable. ¡Buen entrenamiento!