Lo mejor del moño despeinado es que tardas menos de cinco minutos en hacerlo, sientan genial con todo tipo de looks y encima despeja el pelo de la cara. Lo tiene todo y además, esta temporada, se postula como uno de los peinados que más estilizan y más se piden en los salones de belleza. Pero, hasta el recogido más sencillo tiene su técnica. Sigue las pautas que te mostramos a continuación y prepárate para triunfar.

Este no es un moño despeinado cualquiera, es un moño altamente pensando y estudiado. Lo primero de todo. Si quieres dar con la clave del éxito, ten en cuenta tres premisas básicas: aunque no suene bonito, es preferible no tener el cabello recién lavado para que no se escurra. En segundo lugar, no uses cepillos y peines y ayúdate de tus propias manos y un producto de ‘styling’ (son los que ayudan a que el pelo esté perfectamente fijado cuando lo recogemos en un moño, una coleta o una trenza). Y por último, para crear volumen en tu melena opta por las capas o desbroza las puntas.

Así se hace el moño despeinado

Humedece el cabello y aplica un texturizador (en nuestra galería encontrarás algunas buenas ideas de shopping para pulir tu peinado). Después, con ayuda de un secador -sin necesidad de usar cepillo- da un golpe de aire al pelo para crear un estilo despeinado y desenfadado.

Con el pelo ya seco, parte la raya al medio con las yemas de los dedos y conseguirás un plus de naturalidad. Si haces la raya con el peine, harás que se vea más serio y formal y no es objetivo.

Después, lleva todo el cabello hacia atrás con las manos como si te fueses hacer una coleta alta, más o menos a la altura de la coronilla. Sujeta el moño con una goma y envuelve la coleta a su alrededor, como si fuera el típico moño que te haces para estar por casa un domingo cualquiera. Fíjalo con horquillas para una mayor sujeción.

A continuación, para que el resultado sea aún más casual, suelta algunos mechones en la zona de atrás de la cabeza y en los laterales (hasta el flequillo). Por último, para dar cuerpo al pelo, usa un spray seco para fijar el acabado y que sea más duradero.