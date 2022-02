Si hay algo que caracteriza a los peinados que arrasan, es el concepto «menos es más». Lo sencillo y lo clásico se ha convertido en el mejor aliado de los beauty looks y prueba de ello es el moño de bailarina «de toda la vida» que ha llevado Nuria Marín este fin de semana para presentar ‘Socialité‘. De hecho, es un peinado al que recurren con frecuencia personalidades Vips como la reina Letizia y es uno de lo más solicitados por invitadas de boda. Es un recogido que le da un toque chic pero formal a los looks y, además, es uno de los más fáciles de hacer. Ella se ha puesto en manos del peluquero de Telecinco Miguel Diaz, pero podemos imitarlo nosotras mismas en casa porque no tiene mucha complicación.

Así se hace el moño de Nuría Marín inspirado en las bailarinas de ballet

Cuando tenemos un evento especial -ya sea una boda, una cena o una reunión importante-, las elección del peinado tiene mucho que aportar al look. Cómo llevamos el pelo se convierte en el mejor aliado de nuestro estilismo para dar un toque final perfecto. La clave está en escoger el que mejor se adapte a ti para que te sientas cómoda y absolutamente guapa.

En este sentido, el moño de bailarina siempre está en tendencia. Por eso, si buscas un look sencillo y elegante, te proponemos esta versión que ha lucido la presentadora. Es muy fácil de hacer. El suyo es alto, con la raya al lado, con algunos mechones sueltos desenfadados. Su peinado fue el complemento perfecto para el vestido ajustado negro de terciopelo que llevaba.

El paso a paso

Ya sea un moño bailarina alto o un moño bajo de bailarina, es muy fácil de hacer. Puedes optar por hacerte este peinado con el pelo seco o mojado. Comienza recogiendo tu melena en una coleta alta -con o sin raya, según como más te guste- y gírala sobre sí misma en el sentido que más te apetezca. Al terminar, comprueba con ayuda del espejo que no se haya soltado ningún mechón, en partiuclar en la parte posterior de la cabeza.

Después, fíjalo con unas horquillas invisibles o visibles, -porque ahora los complementos para el pelo están muy de moda- ¡y listo! Eso sí, el truco para elegir bien un pasador es tener muy encienta el color de la melena, es decir, los colores dorados irán mejor si eres morena y los claros o vibrantes si eres rubia. Como toque final, fija el peinado para que no se mueva de su sitio y aguante íntegro rociando algún spray fijador por toda la cabeza.