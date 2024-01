Mónica Pont se atreve con el cambio de look más radical y favorecedor para las mujeres de 50

Mónica Pont ha decido empezar el 2024 realizando un cambio total de look que va a triunfar este 2024. La actriz de ‘Hostal Royal Manzanares’ se ha puesto en manos del estilista Alberto Cerdán para dar un giro radical a su imagen y olvidarse de la larga melena que ha sido hasta ahora una de sus señas de identidad. Un corte que se ha convertido en el favorito (y más favorecedor) entre las mujeres de más de cincuenta años y que SEMANA os muestra en primicia.

Mónica ha charlado con nosotros y nos ha desvelado, con todo tipo de detalles, todo sobre este asombroso cambio de look ¿Y vosotras? ¿Os animaríais?

¿Por qué decidiste ponerte en las manos de Alberto Cerdán para este cambio de look?

Siempre que he hecho un cambio de look radical me he puesto en manos de Alberto Cerdán por distintas razones. Primero, porque lo conozco desde hace más de 25 años y, segundo, porque para mí es el mejor estilista español.

Es elegante en la forma de cortar, se rodea de un gran equipo y es una persona en la que confío a ciegas para cambiar de look y para cualquier cosa. Nos entendemos muy bien y hace exactamente lo que le pides, y eso, creo que es muy importante en un peluquero, ese entendimiento y esa comunicación. Además, es un gran profesional.

El nuevo look de Mónica Pont para su nueva vida

¿Ibas con una idea preconcebida de lo que querías hacerte o te has dejado asesorar?

Vi a Alberto Cerdán la semana pasada en su salón de Barcelona y al día siguiente me fui a Bilbao a hacer un trabajo. Me salió entonces en Instagram una publicación de un corte de pelo de una chica que me encantó. Esa misma noche le mandé un mensaje a Alberto Cerdán con la publicación donde ponía “Oye Alberto, ¿nos atrevemos?”, y él me contestó “Te quedaría brutal”, y nos pusimos manos a la obra.

Tenía claro que un cambio me iba a venir muy bien, teniendo en cuenta que ahora me voy a vivir a Los Ángeles y que el look pega mucho con el mercado de allí. Considero que es el look perfecto para el mercado americano.

¿Qué quieres transmitir con este cambio de look?

Quiero transmitir frescura, juventud, elegancia y sobre todo estar al día con la moda y con las tendencias.

¿A quién le recomendarías este corte?

Me ha comentado Alberto que, este peinado últimamente se lo está haciendo a muchas chicas jóvenes, entonces yo creo que es un corte que se lo pueden hacer mujeres a partir de los 50, que quieran seguir manteniendo un corte actual y joven y, también chicas jóvenes porque al final es un corte que se está llevando mucho y está de moda.

A veces un corte así también va bien para sanear el pelo y mantenerlo. Siento que mi pelo ha mejorado mucho en cuanto a calidad y, además, es muy cómodo.