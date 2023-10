Una dieta saludable y la práctica de ejercicio no so suficientes para perder grasa de la zona del abdomen si existe una mala postura del cuerpo. La corrección postural que promueve este método del japonés Fukutsudzi consigue evitar que la grasa se acumule en la cintura y además alivia los dolores de espalda. ¿Te animas a probarla?

La lucha de Japón contra la obesidad

Japón es un país que se toma muy en serio la salud de sus ciudadanos. Tienen programas de salud como Salud Japón 21 en el que se invierte el 8 % del PBI (producto interior Brito) del país. Tal vez sea por esto que es el país desarrollado con menor obesidad y sobrepeso del mundo. Cuidan mucho de su salud, de su alimentación, hacen ejercicio de forma efectiva (solo hay que ver el método Sakuma o el Tabata) e invierten tiempo en cuidarse con técnicas como el método Fukutsudzi que se creó para mejorar la posición de la columna, un gesto que repercute en la salud global.

El doctor Toshiki Fukutsudzi es un quiropráctico japonés especializado en problemas de huesos, sobre todo en pelvis y espalda. Para combatir los dolores en la zona, e impedir que la grasa se acumule en el abdomen, ha desarrollado un método propio que requiere de una dieta saludable, una toalla y cinco minutos al día.

¿Por qué se acumula la grasa en la cintura y el abdomen?

Es uno de los problemas de muchas personas, la acumulación de grasa en la zona abdominal. Esto no es solo una inquietud estética, esta grasa aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares por lo que es imperativo deshacerse de ella y muchas veces no es fácil aún haciendo ejercicio y comiendo sano. ¿Por qué se acumula la grasa en esa zona aunque nos cuidemos?

Un estudio publicado en la revista Nutrición Hospitalaria llegó a la conclusión de que “el ejercicio físico no tiene efectos adicionales sobre la reducción de los depósitos de masa grasa visceral si los comparamos con las mayores efectos de la dieta hipocalórica sola. Es más, los efectos del ejercicio sobre el tejido adiposo visceral son relativamente limitados, dado que están estrechamente relacionados con la pérdida de masa grasa”. La grasa visceral es aquella que se acumula en el espacio entre los órganos algo que quiere impedir el quiropráctico japonés con el método Fukutsudzi.

El doctor observó que si la pelvis no estaba correctamente posicionada se generaba un espacio en el que el cuerpo depositaba grasa al quedar libre. Sería como un cajón libre donde guardar lo que sobra para que no estorbe. Al estar los músculos relajados y no ofrecer resistencia la grasa se iba acomodando y sumando kilos a la báscula. ¿Qué propone el experto para evitar este fenómeno? Corregir la posición de la pelvis.

Al corregir esa postura se fuerza al abdomen a tonificarse implicándose así en ejercicios de fuerza, de esta manera el desarrollo del músculo desplazaría la grasa y el organismo terminaría eliminándola.

El método japonés del Dr. Fukutsudzi

Partimos de la premisa de que ya comes de forma saludable y haces ejercicio de forma regular, pero no consigues eliminar la grasa de la zona abdominal. El método Fukutsudzi únicamente requiere de una toalla y cinco minutos al día. Notarás la diferencia en poco tiempo sin hacer ningún desembolso ni un esfuerzo titánico, solo hay que corregir la postura.

Para realizar esta técnica acuéstate boca arriba con una toalla enrollada en la parte baja de la espalda, justo en la zona lumbar. Puedes utilizar también una esterilla de yoga enrollada pero es más cómodo utilizar una toalla. Una vez que hayas encontrado la posición y estés cómoda, estira los brazos y las piernas todo lo que puedas con las piernas ligeramente separadas y las puntas de los pies hacia dentro procurando que los pulgares de los dedos de los pies se toquen. Los brazos estíralos por encima de la cabeza con las palmas de la mano hacia el suelo.

El objetivo de este método es estirar todo el cuerpo. Céntrate en la respiración cuando estés estirando. Respira por la nariz de forma pausada y mantén esta posición durante 5 minutos. El primer día notarás que el abdomen se tensa, eso es bueno, la zona está trabajando y la postura de la pelvis corrigiéndose para evitar esa acumulación de grasa indeseada. Si eres constante notarás los resultados, como con cualquier ejercicio.

Además de mejorar la postura, aliviar dolores de espalda y pelvis, y reducir los cúmulos de grasa de la cintura, esta técnica también ha demostrado beneficios digestivos ya que facilita el proceso de digestión evitando también gases y la hinchazón abdominal.

¿Te apuntas a la técnica japonesa del Dr. Fukutsudzi? Solo necesitas una toalla y 5 minutos, no tienes excusa.