Es cierto que hay muchos ingredientes fabulosos en el mercado pero ¿tienes claras cuáles son las mejores vitaminas para el cuidado de la piel? Sabiéndolo, y conociendo sus beneficios, podrás configurar tu rutina de belleza más fácilmente y de forma correcta. Una rutina adecuada para el cuidado de tu piel tiendo en cuenta sus necesidades y tus preocupaciones estéticas. Una cosmetóloga nos da las claves sobre el uso de vitaminas en cosmética y desvela las cinco esenciales.

Vitamina A, el ingrediente antienvejecimiento más demandado

Es la vitamina que más repercusión esté teniendo en los últimos tiempos. ¿Por qué es tan famosa la vitamina A en el universo beauty? La cosmetóloga y facialista Esther Moreno, fundadora de EM Studio, explica a SEMANA que la vitamina A “es la reina por excelencia para tratar, prevenir y hasta cierto punto revertir el envejecimiento de la piel, en cosmética, son los llamados retinoides, moléculas derivadas de esta vitamina A, que son transformadores y renovadores de la piel, entre los que encontramos, desde los más conocidos como los ésteres de retinol y el retinol, como moléculas más novedosas como el retinaldehído, el retinil retinoato o Hydroxypinacolone Retinoate…El secreto de todas ellas, radica en su concentración y formulación, para que sean eficaces, seguras y estables”.

La vitamina A es la que más estudios realizados tiene a sus espaldas y sus beneficios y acciones están ampliamente demostrados y verificados, pero ¿qué beneficios tiene la vitamina A en nuestra piel? “Aumenta la síntesis de colágeno y previene su descomposición, minimizando así el líneas finas y arrugas. Es despigmentante, ya que disminuye la producción de melanina, unifica el tono y afina la textura la piel. Reduce y regula la producción de sebo, es de gran ayuda para tratar brotes, acné e imperfecciones. Ayuda a reparar y revertir el daño producido por la radiación solar. Aumenta y acelera la renovación celular, suavizando la piel y descongestionándola”, señala la experta.

Con todas estas acciones y beneficios, ¿cómo no va a ser la vitamina A la reina de las vitaminas para la piel? Pero tiene un secreto, es importante que esté muy bien pautada y formulada, ya que, sin un buen uso, puede ser altamente irritante, por eso la concentración, la posología y el derivado de vitamina A en cada caso y en cada piel, debe estar bien prescrito, no la uses a la ligera.

Vitamina C, la gran aliada para contrarrestar el estrés oxidativo

Su fama le precede, es uno de los más famosos ingredientes y, en cuestiones antiedad, está a la altura de su compañera la vitamina A. ¿Qué tiene de especial esta vitamina? “Es ampliamente conocida por sus propiedades antioxidantes, pero es mucho más que eso y es que es indispensable para la síntesis de colágeno de nuestra piel, dicho de otra forma, sin vitamina C no hay colágeno”, aclara Esther Moreno.

¿Qué más beneficios aporta la vitamina C a la piel? La facialista subraya que “es una de las vitaminas más potentes para prevenir el envejecimiento prematuro y el estrés oxidativo. ¿Por qué? Pues porque es un poderoso antioxidante, estimula la producción de colágeno y elastina, combate los radicales libres, reduce las manchas, ya que inhibe la síntesis de melanina y además minimiza el daño producido por la radiación solar y los factores medioambientales”. No hay más preguntas, señoría.

Es, sin duda un ingrediente a tener muy en cuenta en el cuidado facial y los expertos recomiendan combinarlo con vitamina A. “El combo de vit A con C, es una sinergia perfecta, porque se necesitan a la vez que se potencian la una a la otra. Pero tiene el mismo hándicap que la vitamina A, hay diferentes derivados y hay que encontrar el derivado de vitamina C más eficaz en cada caso, para que no produzca irritación y su formulación esté bien estabilizada”, advierte la experta.

Vitamina B3, también conocida con Niacinamida

Es otro activo del que se ha hablado mucho en los últimos meses, pero ¿por qué está tan de moda la vitamina B3 o niacinamida? “Es la más multifuncional y la que todas las pieles quieren, ya que no tiene las desventajas de sus hermanas, las vitaminas A y C, en cuánto a estabilidad y poder irritante, siempre que no sean bien prescritas”, nos cuenta la cosmetóloga, y añade que: “Es la aliada perfecta que todas las pieles necesitan y quieren. Yo la llamo la vitamina prodigiosa, la que a todas las pieles les funciona bien, pero sobre todo es la apuesta segura en las más sensibles y reactivas”.

Además de ser un bálsamo de lo más seguro para todas las pieles, Esther nos explica más bondades de la niacinamida. Es antioxidante, protege a la piel de los radicales libres, es calmante y antinflamatoria. Es esencial y de gran ayuda para fortalecer la barrera cutánea a la vez que hidrata la piel. Tiene poder despigmentante, ya que inhibe la síntesis de melanina, con lo que ayuda a tratar y prevenir las manchas. Además, regula la producción de sebo y es antibacteriana. Un ingrediente para no perder de vista este otoño.

Vitamina B5, llamada también ácido pantoténico o pantenol

Seguro que también te suena este principio activo, pero ¿sabes que puede hacer por tu piel el pantenol? “Es esencial para la producción de la coenzima A de nuestra piel, que es la responsable de la regeneración y renovación celular, pero, además es indispensable para la producción de los lípidos esenciales de la barrera cutánea y para mantener la hidratación y salud de nuestra piel. Es muy importante para mantener los niveles óptimos de humedad y con ello mantener la elasticidad y suavidad de la piel”, destaca Esther. “Otra propiedad importante que destacar es su poder para reducir la inflamación, por lo que es de gran ayuda para tratar y mejorar procesos inflamatorios como el acné o lesiones cutáneas”, continúa.

Vitamina E o tocoferol

Otra vitamina que seguro que has escuchado muchas veces pero que puede ser que no tengas muy claro qué beneficios tiene. El principal es que es antioxidante por lo que se encarga de neutralizar los efectos dañinos de los radicales libres combatiendo así el envejecimiento prematuro de la piel.

Esther Moreno argumenta que “El gran poder antioxidante de la vitamina E es muy importante para evitar la degradación del colágeno, y por sus propiedades antiinflamatorias. Es la gran aliada de otras vitaminas por su “poder de recarga” ya que tiene la propiedad de conservar y reactivar a otras vitaminas, como la vitamina C, que son más vulnerables a la oxidación potenciándola y recargándola, consiguiendo así resultados mucho más eficaces y potentes”.

Después de esta lección magistral ya puedes elegir qué vitaminas son las más adecuadas para tu piel y conformar tu neceser de forma más eficaz.