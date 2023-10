Cuando llega el frío lo más frecuente es que acabemos cogiendo algún resfriado otoñal. El descenso de los termómetros y el hecho de pasar más tiempo en sitios cerrados es caldo de cultivo para los microorganismos que terminan enfermándonos. Para minimizar esto, lo ideal es fortalecer el sistema inmunitario y los suplementos son una magnífica ayuda para hacerlo en otoño.

¿Cómo debemos cuidar nuestra salud en otoño?

Es un periodo de adaptación donde pasamos del calor extremo a una bajada considerable de las temperaturas y a estar menos en contacto con la naturaleza. ¿Cómo podemos reforzar nuestras defensas para no caer enfermos?

El Dr. Luis Gutiérrez Serantes, reconocido y experimentado divulgador científico, explica que: “El otoño es una época del año compleja, sobre todo en asuntos de defensas, porque llegan los primeros días de frío y como consecuencia, los primeros resfriados, las molestias respiratorias, la falta de vitalidad e incluso el cansancio. Para evitar este tipo de malestares, se recomienda mantener nuestro sistema inmune en las condiciones óptimas. Esto último, se puede alcanzar a través de una alimentación saludable, equilibrada y rica en alimentos con vitaminas A, B, C y D. Sin embargo, en casos en los que la ingesta de vitaminas no es suficiente, se aconseja equilibrar el plan alimenticio con la ayuda de suplementación”.

Veamos qué ingredientes serían los más indicados como suplementos de otoño y lograr una salud de hierro.

Vitamina C, la reina del otoño

Es la vitamina antioxidante por excelencia. ¿Quién no ha oído que un zumo de naranja tiene mucha vitamina C y se lo han dado para combatir un resfriado? La vitamina C es todo un clásico, pero ¿por qué deberíamos tener en cuenta la vitamina C entre nuestros suplementos en otoño?

Dr. Luis Gutiérrez Serantes, cuenta a SEMANA que “entre los suplementos que podemos tomar todo el año se encuentra la vitamina C. Se trata de una vitamina hidrosoluble, es decir que se disuelve en agua, que el cuerpo no produce por sí solo ni tampoco la almacena. Por este motivo, su ingesta es tan fundamental independientemente de la época del año. Además, es necesaria para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo y también contribuye a la función inmune normal y a la protección celular frente al daño oxidativo”.

Es decir, la vitamina C no sólo protege a nuestro cuerpo reforzando las defensas, también interviene en la oxidación celular impidiendo el proceso de envejecimiento prematuro provocado por la acción dañina de los radicales libres.

Vitamina D, la vitamina indispensable para el sistema inmune

Mucho se ha hablado de la vitamina D y de lo importante que es para tener el sistema inmune más fuerte. ¿Por qué es tan importante tener unos niveles óptimos de vitamina D? “Mantener nuestros niveles de vitamina D en condiciones óptimas debería ser un indispensable en la vida de las personas. Esta vitamina liposoluble, es decir que se puede disolver en grasas, y que puede ser obtenida a través de la exposición solar, la dieta y la suplementación en casos de deficiencia, tiene diferentes funciones en el organismo. Ayuda al cuerpo en la absorción de calcio, uno de los minerales más importantes para tener huesos sanos y fuertes. De esta manera, previene la descalcificación y las afecciones óseas como la osteoporosis. Por otro lado, cumple un papel fundamental en la lucha contra las bacterias y los virus que atacan el sistema inmune”, apunta el doctor.

Siempre que puedas exponte al sol pero para asegurarte de que tus niveles de vitamina D están en orden no dudes en recurrir a la suplementación. Una simple analítica te dirá si necesitas aumentar sus niveles.

Magnesio, mucho más que un mineral para el cansancio

Aunque parece que sólo se habla de magnesio en relación al cansancio y la fatiga (y es cierto), también tiene otros muchos beneficios a tener en cuenta, sobre todo de cara al frío y durante la menopausia.

Es un mineral esencial y participa en más de 300 reacciones enzimáticas en el organismo. Permite que los músculos se relajen aliviando así calambres, contracturas y dolores musculares. Es antioxidante y un gran aliado para metabolizar el calcio y ayuda a tener los huesos y los dientes más sanos. Mejora la calidad del sueño y el estado de ánimo, también la memoria y la concentración y regula el sistema nervioso. Ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y refuerza el sistema inmune, aumentando las defensas y previniendo infecciones. No pienses que el magnesio es sólo para tomar cuando sientes fatiga porque es un mineral de lo más completo que deberías tener en tu radar de otoño.

Propóleo y jalea real para alejar los resfriados otoñales

En otoño vemos que las farmacias se llenan de complementos alimenticios otoñales que contienen ingredientes como el propóleos o la jalea real.

¿Es recomendable tomar propóleo y jalea real en otoño? ¿Se aconsejan estos ingredientes en la menopausia? “En casos particulares como mujeres mayores de 50 años que están cerca o transitando la menopausia, etapa en la que el cuerpo sufre un desequilibrio hormonal y deja de percibir los nutrientes con la misma facilidad que antes, me gusta recomendar también la incorporación de complementos alimenticios con formulaciones a base de propóleo y jalea real”.

Habrás oído el nombre del propóleos muchas veces, pero ¿qué es en realidad? Es una sustancia resinosa que producen las abejas y que tiene propiedades antibióticas, antiinflamatorias y antivirales. Además, es un excelente aliado para prevenir y tratar las infecciones respiratorias, como los resfriados, la gripe o la bronquitis. Es, por tanto, una buena idea recurrir a este ingrediente para mantener alejados los catarros otoñales.

La jalea real es una sustancia natural que producen las abejas y se le atribuyen muchísimos beneficios saludables. Estimula el sistema nervioso aportando energía y mejorando la concentración, regula el colesterol, favorece la salud ósea, retrasa el envejecimiento celular por sus propiedades antioxidantes, regula las hormonas de manera natural y refuerza el sistema inmunitario, previniendo y combatiendo infecciones respiratorias.

Juntar ambos ingredientes, própolis y jalea real, es una estrategia magnífica para fortalecer las defensas y vivir este otoño con más salud que nunca.

¿Sabes ya qué suplementos de otoño vas a incluir en tu plan saludable esta temporada?