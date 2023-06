Las ojeras son un problema común al que muchas personas enfrentan, y encontrar el corrector adecuado puede marcar la diferencia entre un maquillaje profesional y uno más 'amateur'. Afortunadamente, Amazon cuenta con una amplia selección de productos para el cuidado de la piel, y hemos probado el corrector de ojeras top ventas que te ayudará a combatir este problema y lucir una mirada radiante.

El corrector de ojeras que ha ganado popularidad en Amazon es de la firma Maybelline New York, concretamente, la línea Fit Me, que no tiene rival a la hora de cubrir ojeras marcadas y pequeñas imperfecciones. Este corrector tiene una cobertura bastante alta por sí mismo, pero se puede combinar con un corrector verde, si queremos cubrir pequeños granitos; o con un corrector naranja para difuminar todavía más las ojeras que tienden a tener un color lila y están muy marcadas.

¿Cómo saber cuál es mi corrector correcto?

Normalmente, para que la ojera se cubra adecuadamente y la mirada se vea un poco más abierta e iluminada se suele usar un corrector un tono más claro al que usamos normalmente en la base de maquillaje. Tampoco demasiado claro, o crearemos ese efecto máscara que delata más el sueño que la propia ojera. Un truco para elegir el corrector correcto es aplicar el color elegido en la zona anterior de la mano, y si es nuestro tono, restarle uno.

¿Dónde se debe aplicar el corrector de ojeras?

Hace un tiempo, cuando las rutinas de maquillaje eran más escuetas, los maquilladores aplicaban corrector en toda la ojera, un error común que todas hemos cometido alguna vez. Ahora, los expertos recomiendan aplicar un punto bajo el lagrimal, difuminarlo a toquecitos con una beauty blender y otro punto bajo la esquina exterior del ojo para no cubrir por completo el párpado inferior. Un exceso de producto hará que nuestro makeup se vea menos natural y hará que nuestra ojera se vea agrietada y, probablemente, seca. Otro truco es usar siempre el corrector antes del colorete. Cuando apliquemos el blush, no hay tener miedo a la hora de espolvorear un tono rosado en una pequeña parte del corrector, esto hará que tu maquillaje se vea menos artificial.

Las valoraciones positivas en la plataforma no se han hecho esperar. Son muchas las clienta que han asegurado que: “este corrector tiene una cobertura muy buena”. Además, aplauden la textura y la manejabilidad del producto: “la textura es muy agradable, no es grasa, no irrita; se trabaja muy bien y es bastante ligero; no da la sensación de llevar una 'pasta' puesta, y el resultado es bastante natural”.

Sabemos que muchas buscáis un corrector de ojeras que no se cuartee, que no seque la zona y que no marque las líneas dinámicas, Emma, usuaria de Amazon, comenta sobre el corrector justo este aspecto: “no marca las líneas de expresión, y lo que es más importante, corrige bien la ojera, se adapta al tono de piel sin anaranjar”. Sin embargo, si os estáis preguntado cuánto producto es necesario usar para lograr una cobertura idónea, esta otra compradora nos lo aclara. “Tres puntitos debajo del contorno es más que suficiente. Muy duradero, repetiré seguro.”

