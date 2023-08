Es una de las zonas más olvidadas en cuanto a cuidados cosméticos. ¿Por qué no darle mimos extra este verano con una mascarilla adecuada? Presumir de escote está al alcance de tu mano.

Tener una correcta rutina facial cosmética es fundamental para mantener la piel sana, bonita y más joven, pero ¿qué pasa con el cuello y el escote? La piel de cuello y escote también necesita cuidados para prevenir los signos del envejecimiento. El cuello quizás tenga algo de suerte si llevas el masaje con tus productos beauty un poco hacia abajo, pero el escote suele ser el gran olvidado. Te contamos, con la ayuda de expertas en cosmética, cómo puedes devolverle la hidratación, la luminosidad y la belleza a tu escote con mascarillas.

La fascinación del escote

Famosas como Penélope Cruz, Rosalía, Paz Vega o Nieves Álvarez son algunas de las mujeres españolas que mejor lucen en la alfombra roja con escotes espectaculares y muy bien cuidados. El escote es un símbolo de feminidad que, si está hidratado y bonito, hace que cualquier prenda o joya resalte aún más.

¿Cómo se cuidan las celebrities para que su escote sea un elemento que eleve sus looks en cualquier evento? Prestándole la atención que merece y dispensándole tantos cuidados como a su rostro.

Como en muchas ocasiones, el resto de las mortales nos fijamos en zonas como el cuello o el escote cuando es demasiado tarde y ya presentan signos como flacidez, arrugas o manchas. La experta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, señala a este respecto que “aunque lo ideal es prevenir antes que curar, lo mejor que puedes hacer cuando te notas arrugas o signos de hiperpigmentación es acudir a una buena mascarilla, que te nutra la piel”. En cuestiones de belleza siempre la prevención es la clave.

Rutina completa para el escote

En verano la piel del escote está más expuesta al sol, el viento, la contaminación… agentes externos que provocan la aparición de signos de la edad como deshidratación, sequedad, manchas o arrugas. Es por esto que esta delicada zona va a requerir unos cuidados extra para lucir su mejor versión.

La piel del escote no solo pide a gritos un extra de cuidados, necesita antes una rutina cosmética adecuada para poder después recibir el tratamiento, es decir, lo mismo que haríamos en la piel del rostro. Lo más importante va a ser hidratar la zona del escote pero antes deberíamos retirar las células muertas con una exfoliación suave, exactamente igual que hacemos con nuestra rutina facial.

¿Debemos prestar más atención al cuello y al escote? ¿Por qué son zonas tan delicadas?“Tanto la piel del cuello como la del escote tienen algo en común: producen menos colágeno, es más fina que la piel del rostro y es mucho más fácil que se descuelgue. Y para combatirlo y que sea más elástica, es esencial que la piel esté hidratada y nutrida con fórmulas más potentes como las que se encuentran en las mascarillas, además de tener extras que ayuden a que se renueve su tejido”, explica Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

El poder de las mascarillas

¿Cómo podemos entonces configurar nuestra rutina beauty para el escote? El primer paso sería limpiar la piel con un producto suave de limpieza para eliminar impurezas, restos de crema solar, de cloro, salitre… después realizar una exfoliación suave realizando un ligero masaje en círculos. Retiraríamos el producto exfoliante enjuagando la piel con agua tibia y, a continuación, aplicaríamos un sérum o una crema hidratante. En ese momento es cuando le tocaría el turno a la mascarilla.

¿Las mascarillas en el escote se utilizarían únicamente para hidratar la piel? Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza, señala que “las mascarillas no solo hidratan, también nutren, después de aplicar un sérum o una crema, el siguiente paso es una mascarilla que tenga propiedades renovadoras, exfoliantes…”. Teniendo esto en cuenta deberíamos atender a las necesidades de nuestra piel a la hora de elegir qué mascarilla sería la adecuada en nuestro caso. Eso sí, no te compliques, puedes aplicar en el escote las mascarillas para el rostro, no hace falta que tu baño sea el lineal de la perfumería para cuidarte como mereces.

¿Qué mascarilla elegir?

¿Un extra de hidratación? ¿Luminosidad? ¿Mascarilla antimanchas para minimizar hiperpigmentaciones en la zona? ¿Cuál elegir? Pues depende de cómo esté la piel de la zona del escote. Tal vez necesite un producto calmante después de tomar el sol o un extra de hidratación para repulpar y devolverle la elasticidad a la piel.

Un truco que nos da Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour, a la hora de elegir mascarillas para el escote, es este: “Fíjate en los activos del producto porque es clave antes de elegir una buena mascarilla nutritiva. Ingredientes como ácido hialurónico, la manteca de karité, antioxidantes como el ácido alfa lipóico (ALA), aceites esenciales y extractos de plantas, que trabajan juntos para hidratar profundamente la piel, mejorar su elasticidad y firmeza, y reducir la apariencia de líneas finas y arrugas” y añade que “al nutrir la piel, estas mascarillas ayudan a restaurar la luminosidad y el aspecto saludable tanto de la zona del cuello como de la del escote. También, evitarán las arruguitas tan características de la piel deshidratada”.

Si quieres lucir un escote rejuvenecido y cuidado no dudes en dedicarle unos minutos al día a cuidarle como se merece, y una o dos veces por semana, aplica en la zona una mascarilla nutritiva que le aporte un extra de mimos. Verás que la diferencia saltará a la vista.