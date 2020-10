Rosa Benito tiene la mascarilla perfecta para aquellas personas que quieren proteger y protegerse pero al mismo tiempo quieren lucir su maquillaje.

Nos guste o no, las mascarillas se han convertido en un forzado complemento que tenemos que incorporar a todos y cada uno de nuestros looks. De igual que tengamos un evento importante o que salgamos a pasear por nuestro barrio; esta pieza ahora debe ir con nosotros en todo momento. Es una obligación pero también una responsabilidad social el salir siempre de casa con ella puesta y es que su función es protegernos de la Covid-19 pero también proteger al resto. Aunque necesarias, hay que reconocer que estas no son todo lo bonitas que nos gustaría y que, especialmente cuando nos arreglamos para ir de cena con amigas o para tomar algo en una terraza, pueden ser un auténtico martirio. Somos plenamente conscientes de que la salud debe ser siempre lo primero y que la ética debe ser más importante que la estética; pero pasar minutos maquillándose frente al espejo para acabar cubriendo la mitad de nuestra cara con una mascarilla no es plato de buen gusto. Sin embargo, Rosa Benito ha encontrado la solución para ello.

Rosa Benito tiene la mascarilla con la que proteger (y presumir)

Homologada y eficaz, la que fuera colaboradora de Sálvame ha encontrado una mascarilla perfecta para protegernos, proteger y presumir de nuestro maquillaje. Se trata de un modelo transparente, que elaborado en fibra translucída, permite mostrar nuestros labios llenos de carmín mientras nos protegemos de virus y bacterias de una manera sencilla y cómoda. Bajo el nombre de Allegra Mask MED y con un precio de 30,13 euros, esta mascarilla, creada con un diseño atractivo sin puntos de presión incómodos y nada pesada, cuenta con todos los certificados de garantía sanitaria de Europa. Lo que nos permite llevarla sin remordimiento. Además, su material es fácil de limpiar con desinfectantes convencionales o esterilizarla directamente en el microondas. Una opción con el medio ambiente ya que se puede reutilizar tantas veces como se quiera y reciclar una vez ya no se vaya a usar más.

Su diseño es ideal para mostrar nuestro rostro y además, está disponible con patillas en diferentes colores. No obstante, además de dejarnos lucir nuestro mejor maquillaje sin ningún tipo de riesgo; esta mascarilla también es idónea para comunicarnos con las personas con discapacidad auditiva. Un todo en uno perfecto que Rosa Benito lleva de la mejor forma.

Sin embargo, ella no es la única que cuenta con este singular modelo. Y es que exconcursante de Supervivientes la descubrió, como todos nosotros, en la última edición de los premios Aquí TV en Valencia, donde las repartieron a todos los asistentes; entre los que destacaban el actor Nacho Guerreros, la cantante Mónica Naranjo o Isabel Torres, que recibió el premio por su brutal interpretación en Veneno.