Cuántas veces hemos oído la frase: “aquella mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida”; unas palabras que Marta Sánchez ha tenido muy presentes en su vida este mes. Hace pocos días, la cantante nos sorprendió con el corte de pelo long bob despuntado que le quitaba años de encima. También, puso a punto su color rubio cálido y dorado (uno de los tonos que más rejuvenecen a partir de los 50 años), y ahora nos deja sin aliento con un corte sesentero que los expertos en el cuidado capilar designan como 'shaggy'.

La cantante está encantada con su nueva melena. Aunque se ha cortado las puntas, sigue optando por el pelo largo, le queda a la altura del pecho y tiene muchísimo movimiento gracias a las capas que le dan volumen. Nos gusta mucho este look porque deja el pelo 'salvaje' para que resulte desenfadado y algo rebelde. Y porque tiene una clave: el flequillo despeinado. "Nuevo look para empezar la nueva temporada, y esta vez con mucho rollazo", argumenta la estilista María Baras del famoso Salón Cheska, de Madrid, que es responsable de los cambios de looks de famosas como Sara Carbonero, o Helen Lindes.

El corte de pelo 'shaggy' que lleva Marta Sánchez es uno de lo más punteros de la temporada

Ahora, con el otoño a la vuelta de la esquina y muchas tendencias en cortes de pelo, los salones de belleza se están llenando de famosas. Después de un verano donde han arrasando por completo las melenas bob, el pelo shaggy con flequillo se ha posicionado en el corte desenfadado que más arrasa entre las mujeres que están dispuestas a cambiar por completo su imagen.

El shaggy es un corte que se popularizo en los 70s y, como tantas otras tendencias, se volvió a poner de moda hace un par de años. Se trata de un estilo capilar donde el cabello está cortado a capas. Es una opción que da mucha vida a la persona que lo lleva porque, también, ayuda a definir los rasgos faciales.

Uno de los puntos fuertes de este corte es que puedes llevarlo con una melena larga, media y hasta con el pelo cortito, y también puedes optar por llevarlo con o sin flequillo.

Su flequillo es otra de las tendencias del año

Si apuestas por el shaggy auténtico, tienes que añadirle flequillo; sí o sí, ya sea recto, abierto, cerrado... Todos los tipos son aptos, pero siempre debemos elegir el que mejor quede con nuestras facciones. En el caso de Marta Sánchez, ella lo ha lucido largo, desfilado y peinado hacia los lados. Una forma de aportar vida, y de potenciar el efecto quita años de este corte de pelo.

En definitiva, es un look que rejuvenece pero no es apto para todo el mundo, en especial si no estás acostumbrada a arriesgar demasiado. Sin embargo, es uno de los más originales que hemos visto.