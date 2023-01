En los últimos años es habitual ver cómo muchas famosas hablan abiertamente y sin tapujos de qué retoques estéticos se han hecho para mejor su apariencia física. Influencers como Laura Escanes han contado en varias ocasiones sus ‘arreglitos’ sin ningún miedo a las opiniones ajenas… Pues, al igual que la ex de Risto Mejide se ha mostrado muy sincera y no ha tenido problema en contar sus intimidades de belleza, Marta López Álamo también ha querido compartir con todos nosotros sus cambios físicos tanto en su cara, como en su cuerpo.

“Siempre he sido muy transparente con todo el tema de las operaciones y retoques estéticos”, dice. De hecho ya te adelantamos que así es, que la joven no duda en explicar con todo lujo de detalles en qué consisten cada una de sus intervenciones. Allá vamos.

Descubre qué se ha hecho en la cara Marta López Álamo

Marta ha comenzado afirmando que de la cara solo se ha operado la nariz, y que fue un procedimiento muy sencillo y del que está muy orgullosa.

“Me he operado la nariz. Yo antes tenía la nariz igual de pequeña que la tengo ahora. Lo único que me preocupada era el tabique nasal porque lo tenía más ancho. La punta de la nariz no me la he tocado”, empieza explicando la novia de Kiko Matamoros. “La gente no se dio cuenta de que me había operado”, bromea Marta, que continúa hablado de su aumento de labios diciendo: “Llevo ácido hialurónico en los labios. La última vez que me he puesto han sido hace dos años y así se van a quedar porque no quiero tocarme los labios más”. También asegura que se ha puesto ácido hialurónico en la sien para levantar el párpado y la cejas.

Además, la punta de la nariz se ve más fina ahora, ya que se hizo una remodelación para elevar y proyectar la punta nasal. También un relleno de pómulos muy acertado porque mantiene los rasgos faciales perfectos dando la impresión de mayor lozanía facial y se rellenó el surco nasogeniano, el menton y arco mandibular para conseguir efecto “lift” y reducir la proyección labial.

La modelo también se ha puesto carillas para mejorar el aspecto de sus dientes, tal y como ella misma ha confesado en numerosas ocasiones.

Y en el cuerpo….

Marta ha declarado que se ha operado del pecho hasta en cuatro ocasiones. La primera vez que pasó por quirófano para aumentar el tamaño de sus senos optó por prótesis anatómicas, por debajo del músculo. El resultado lejos de gustarle, le desagradó y decidió volver a intentarlo en una segunda operación: “el escote se me quedaba muy raro”.

En la segunda intervención, tres años después, se puso las prótesis por delante del músculo, pero aquí, según cuenta ella misma, erró en ponerse más cantidad que la vez anterior: “cuando me operé la segunda vez tenía 22 años y se me veía muy desproporcionada y tenía dos bolas que no me gustaban”. El tercer intento fue para quitarse pecho y tampoco terminó de convencerle el resultado final. El último, y de momento el definitivo, fue el pasado verano y tal y como dice: “ahora estoy súper feliz y súper contenta”.

La joven ha aprovechado la ocasión para desmentir otras intervenciones: “No me he puesto culo, no me he puesto grasa de ningún tipo. Tampoco me he quitado las costillas flotantes como dicen”, confluye.