Si sigues la rutina de Marta López Álamo podrás conseguir un vientre liso como el suyo. Son ejercicios fáciles de hacer en casa y que no te llevarán mucho tiempo.

Llega la época del año en la que queremos tener un 'six pack' de infarto y conseguirlo no es tarea fácil. Pero es posible. Lo primero que tenemos que hacer es seguir una buena alimentación y cambiarlo con deporte. Los buenos resultados llegarán al poco tiempo, te lo garantizamos. ¿La prueba? El abdomen súper definido de Marta López Álamo.

Si quieres conseguir un vientre plano, lo último que tienes que hacer es matarte en el gimnasio. Esa es precisamente la razón por la que mucha gente no logra su objetivo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el abdomen esté marcado? Te adelantamos que es complicado, para qué nos vamos a engañar, pero con una buena rutina de entrenamiento se puede conseguir. La novia de Kiko Matamoros nos muestra cómo prepara su cuerpo para el verano (aunque ella es de las que hace deporte durante todo el año). Vamos, olvida la pereza y cálzate las zapatillas. Ya tienes las pautas, solo es cuestión de actitud.

Los ejercicios de Marta López Álamo para conseguir un vientre plano

Marta tiene el plan perfecto. Entrena duro y come sano. No se necesita mucho más. Ella trabaja su cuerpo con entrenamientos de fuerza y cardio. Y aunque suele ser muy estricta con el tema alimenticio, de vez en cuando tiene más flexibilidad para disfrutar de comidas con amigas o con su pareja. Esto está muy bien porque en todo proceso de nutrición es importante, también, saber que podemos saltarnos nuestro plan y hacer el famoso 'cheat meal', que se puede traducir como en una especie de “comida trampa a la semana” que sirve para darnos una recompensa. (No se trata de estar un día entero comiendo sin control, consiste en 'salirse' del régimen que tengamos marcado en una comida a la semana).

Pero para conseguir el nivel de definición que la modelo tiene en su abdomen, hay que hacer muchas horas de ejercicio de alta intensidad y de fuerza. Ella entrena todos los días de la semana y jamás se olvida de hacerlo. Además, se enfoca mucho en los pesos y aumenta la intensidad siempre que puede. Todos los días corre en la cinta durante varios minutos y lo acompaña con la ejercicios con pesas, mancuernas, abdominales...

¡Te explicamos ejercicio por ejercicio! Antes de empezar debes tener en cuenta que para realizar cualquier ejercicio que veas a continuación, hay que focalizar el esfuerzo en el abdomen manteniéndolo bien apretado.

DESLIZA.