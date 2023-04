Sí, somos lo que comemos. Un dicho popular que Marta López Álamo lleva por bandera desde siempre. La novia de Kiko Matamoros practica deporte diariamente, para liberar tensiones y mantenerse en forma, y sigue unos hábitos alimenticios dignos de admirar. Gracias a su buena alimentación y a su concienciación con el deporte, la modelo puede presumir de tener un cuerpo atlético y esbelto, -aunque también hay que reconocer que fue tocada con la varita mágica de la genética el día en que nació-. Marta hace entrenamiento de fuerza para estar tonificada y también ejercicios de cardio. Pero, ¿en qué basa su alimentación?

La joven es de las que no desayuna nada más levantarse. Lo hace a “media mañana”. “No desayuno como tal, mi primera comida suele ser alrededor de las doce de la mañana, o la tres de la tarde”, relata. “A veces rompo el ayuno con una comida dulce, otras con salado y en otras ocasiones, con dulce y salado a la vez”, continúa.

“Me gustan mucho las tortitas de avena, una tortilla de clara con espinacas, tostadas con pan integral y aguacate o, algo de proteína como pavo o huevo”, explica Marta. También consume frutos secos o cereales, pero siempre sin azúcar. Y, para los días de hinchazón: "agua y más agua. Aunque también me suelo ayudar con algún complemento a base de alcachofa, cola de caballo o infusiones".

Marta López Álamo padeció anorexia nerviosa

Sin embargo, aunque ahora la joven se cuida mucho, no siempre fue así. Entre los 13 y 17 años, en plena adolescencia, Marta López Álamo llegó a pesar solo 49 kilos. Y, teniendo en cuenta que mide 1,76, su salud estaba corriendo serio peligro. “Me empecé a obsesionar y coincidió con un problema que tuve en Granada con un grupo de amigas. No me adapté bien y me creó muchas inseguridades que somaticé en la anorexia”, confesó a sus seguidores en una ocasión.

Por suerte, y con mucho esfuerzo, la modelo superó esa etapa y ahora es una de las ‘instagramers’ más concienciadas con el estilo de vida saludable. De hecho, estudió un curso sobre nutrición deportiva para hablar con propiedad y potestad sobre hábitos alimenticios y deporte. “Me preguntan mucho sobre el tema del té verde, de perder grasa, del cardio en ayunas… Estoy leyendo e informándome sobre el tema para poder daros la máxima información posible, resolverlo todo bien para que lo entendáis”, decía ante sus fieles. Y lo cierto es que en su perfil, además de mucha moda y belleza, hay muchas frutas, verduras y un sinfín de rutinas deportivas de lo más interesantes.