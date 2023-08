Durante el verano las tendencias en maquillaje natural emergen con nuevas técnicas y acabados. En este momento, si hay una técnica que ha dejado poso en el panorama ‘beauty’, ese es el "blush makeup". Esta apasionante tendencia ha sido adoptada por celebridades de todo el mundo y Marta López Álamo, no ha podido resistirse para demostrar que el contouring tiene un nuevo competidor. El "blush makeup" abraza el uso ingenioso del colorete en crema para lograr un resplandor sutil y veraniego en la piel. Esta técnica, que se ha vuelto un favorito en la temporada estival, otorga un aspecto besado por el sol, natural y favorecedor, perfecto para lucir una piel radiante y saludable. ¡Descúbrelo!

La magia del "blush makeup" el nuevo maquillaje favorito de Marta López Álamo

El "blush makeup" consiste en utilizar colorete en crema en lugar de los productos tradicionales de contouring. Esta técnica no solo resalta los pómulos, sino que también se expande a áreas como la barbilla, la mandíbula y los ojos. El resultado es un efecto "sunkissed" que imita la luminosidad que la piel adquiere tras un baño bajo el sol. Marta López Álamo ha sido una de las influencers pioneras en abrazar esta tendencia, luciendo un rostro fresco y radiante.

La clave para lograr el auténtico "blush makeup" está en utilizar los productos adecuados. Los coloretes líquidos y en crema brindan a la piel un acabado jugoso y natural que los rubores en polvo no pueden replicar. Las opciones son variadas, pero dos recomendaciones excepcionales son el Perricone MD No Makeup Skincare Blush 0.3 y el Cheeks Out Freestyle de Fenty Beauty vendido en Sephora. Estos productos dan vida al rostro con un resplandor veraniego muy natural y sencillo.

El secreto detrás de una aplicación impecable de esta técnica está en difuminar correctamente el producto y elegir bien las zonas. Comienza aplicando el colorete en crema en los pómulos, la barbilla, la mandíbula y los ojos. Luego, con una brocha de maquillaje especialmente diseñada para difuminar, trabaja el producto en movimientos circulares ascendentes para lograr un efecto difuminado y natural.

Esta técnica permite que el producto se mezcle sin problemas con la piel, otorgando ese brillo saludable que simula la calidez del sol. Si tienes una cite informal con tus amigas o una cena a la que asistir sin demasiado maquillaje, adorarás este makeup. Si quieres elevar un poco el look beauty, siempre puedes incluir un gloss y un eyeliner fino.