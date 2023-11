Mariló Montero a los 58 años luciendo su abdomen tonificado: así lo consigue

Mariló Montero, ¡Impresionante! Es lo único que nos sale decir cuando vemos su increíble cuerpazo. La presentadora, una vez más, ha vuelto a dejarnos completamente impresionadas con su última fotografía compartida donde presume sus increíbles ‘abs’. Si nos lees continuamente te habrás dado cuenta de que, a lo largo de estos meses, hemos visto muchas transformaciones físicas de nuestras famosas favoritas, pero el tipazo de Mariló a los 50 es otro nivel.

Y si bien es verdad que hace unos días no podíamos evitar impresionarnos con la figura de Mar Flores, lo mismo nos ha pasado con la periodista que, según vemos, luce más espectacular que nunca.

Todo sobre el abdomen plano y tonificado de Mariló Montero

Con un impresionante vientre plano, Mariló Montero ha demostrado su buena forma física. Algo, cabe destacar, que no es fruto del azar, aunque sí tenga algo de genética. El resultado nace de la buena alimentación que sigue la presentadora y, por supuesto, de la rutina diaria que sigue en el gimnasio.

La periodista entrena varios días a la semana durante una hora en su gimnasio de confianza. Es ahí donde trabaja todo el cuerpo de manera dinámica y entretenida, lo que hace que disfrute del ejercicio físico y a la vez cuide su salud. A nivel deportivo, su rutina está enfocada a mejorar su fondo físico, mejorar el equilibro, crear masa muscular y ayudar a la pérdida de grasa ya que al subir y bajar las pulsaciones todo el tiempo, quema muchísimas calorías, exclama. Nosotras damos fe de los buenos frutos que está dando su entrenamiento.

En varias ocasiones ha contado que se "machaca” en el gimnasio al menos una hora al día y que no tiene problema con madrugar, a las siete de la mañana, para calzarse las zapatillas. Esta imagen es la prueba, donde además muestra lo bien que se sienta la ropa deportiva.

Y es que no hay fórmulas mágicas para conseguir estar buena forma física. El único secreto, es el trabajo. Y de buena doctrina, Mariló sabe mucho. Para estar tan fuerte como ella, te enseñamos algunos ejercicios muy fáciles de realizar en casa. ¿A qué esperas para calzarte las zapatillas?

Cómo conseguir un vientre plano a cualquier edad

¡Oh, el deseado vientre plano! Parece imposible de conseguir, pero no lo es. Y, aunque no es fácil, sí que se puede conseguir con fuerzo. Porque, como todo lo que tiene que ver con la tonificación del cuerpo, no es algo que se alcance por arte de magia. Se dice que para tener el vientre plano se necesita hacer muchos abdominales, no le falta razón, pero también requiere un enfoque holístico que incluya una combinación de dieta saludable, ejercicio regular y hábitos de vida saludables. He aquí la claves: