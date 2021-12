Es una de las mujeres más seguidas de las redes sociales. Ja logrado alcanzar una fama inimaginable gracias a su presencia en Internet, y todo lo que se pone es observado por más de dos millones de personas. Consciente de su poder de prescripción, María Pombo comparte looks pero también consejos beauty y estos días ha mostrado una manicura que no puede ser más adecuada para estas fechas.

Un color festivo con toques dorados

María Pombo se ha decantado por una manicura azul con unos toques brillantes que es perfecta para encarar las fiestas. Como suele ser habitual en ella, a pesar de ese toque de brillantina, se trata de una manicura discreta que puede ser una gran opción para quienes no sean amantes de los excesos.

La influencer se lo ha hecho en su centro de referencia habitual, donde saben que ella apuesta por unas uñas con un largo y una forma naturales. Esa es la razón por la que, aunque juegue un poco con la fantasía, el resultado sigue siendo discreto y puede encajar con cualquier look, sea más festivo o más de oficina.

Un diseño evolucionado

No es la primera vez en los últimos tiempos que María Pombo apuesta por un pintauñas con toques de brillantina. Hace unas semanas experimentó con ello pero con otros tonos y otra forma de aplicarlo. Entonces se decantó por el color rosa claro como base.

Sobre ese tono, el rosa empolvado, que suele servir de base para la manicura francesa puso un poco de base con toques de purpurina que, además, le sirvieron con capa de brillo para finalizar el diseño y que quedase como barnizado. De ese diseño, con el que parece que quedó muy contenta ha dado el salto al azul noche, aunque, según ha mostrado, en función de cómo le de la luz, va cambiando de color e intensificando el azul.

Nunca llueve a gusto de todos

Su padre, que ya no estaba demasiado convencido con el color rosa, tampoco parece estarlo con el azul. María Pombo compartió en su momento la reacción de su padre ante la brillantina de su manicura y esta, como no podía ser de otra forma, se volvió viral. Por eso, a la hora de mostrar la nueva, han sido varios los seguidores que le han preguntado por cómo se lo había tomado su padre, poco amante de las estridencias. La reacción de su padre, la compartió su hermana, Marta, y María se ha hecho eco y, efectivamente, no estaba muy convencido.